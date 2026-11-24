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Por la Ley de Tránsito, multarán con 300 UF a los vehículos que evadan los peajes y pasen sin pagar

La Ley de Tránsito 24.449 sanciona a los conductores que evaden un peaje y pasan sin pagar. El Decreto 779/1995, que reglamenta la norma, fija una multa económica para los conductores

El peaje es la contraprestación por el uso de la vía y financia el mantenimiento de rutas y autopistas, por lo que evadirlo está sancionado por ley argentina.

En este sentido, el monto final en pesos cambia según la juridiscción donde se labre el acta.

Cuánto es la multa por no pagar el peaje

Según el artículo 77 inciso “z” del Anexo 2 del Decreto 779/1995, “por falta de pago del peaje o contraprestación por tránsito, será sancionado”

La sanción será de la siguiente manera:

Multa de 100 a 300 Unidades Fijas (UF) .

Se restará 1 punto de la licencia de conducir en el sistema de scoring.

El valor de la UF no es igual en todo el país, ya que cada jurisdicción lo fija dentro de los límites de la ley. La UF equivale al al menor precio de venta al público de un litro de nafta de mayor octanaje, por lo que el valor se actualiza.

En cuanto a la licencia de conducir, se otorgan 20 puntos, que se restan cuando las infracciones sancionadas quedan firmes.

Si se pierden todos los puntos, la inhabilitación es de 60 días la primera vez, 120 días la segunda y 180 días la tercera, y luego el plazo se duplica sucesivamente.

Por la Ley de Tránsito, multarán con 300 UF a los vehículos que evadan los peajes y pasen sin pagar. Fuente: Estación de peaje de AUBASA.

Otro punto importante a remarcar es que cuando no se identifique al conductor infractor, será sancionado el propietario del vehículo .

Qué hacer si el conductór pasó un peaje sin pagar

Muchos conductores cruzan por error como, por ejemplo, en carriles de telepeaje con TAG sin saldo o mal colocado.

En este contexto, el conductor puede actuar rápido:

Consultar con la concesionaria de la ruta o autopista si quedó registrada la infracción.

Revisar que el TAG tenga saldo y esté bien colocado.

Verificar el estado de las multas en el sistema de la jurisdicción donde circulaste.

Si llega una notificación, controlar la fecha, el lugar y el monto .

Podés presentar un descargo dentro del plazo que indique el acta.

En conclusión, pasar un peaje sin pagar puede costar hasta 300 UF y la mejor manera de evitarlo es pagarlo en el momento.