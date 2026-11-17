La Universidad de Buenos Aires confirmó un nuevo operativo del programa UBA en Acción, donde brindarán atención odontológica gratuita desde el martes 17 hasta el viernes 20 de noviembre.

Los interesados en atenderse con los dentistas deberán solicitar un turno previo a través del número de WhatsApp.

Dentista gratis en Buenos Aires: el programa de la UBA

UBA en acción es un programa comunitario dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria donde docentes y alumnos llevan adelante jornadas solidarias.

Desde el martes 17 hasta el viernes 20 se brindará atención odontológica en la Facultad de Psicología (Independencia 3065, CABA) desde las 09:00 hasta las 21:00.

El operativo se realizará durante cuatro días consecutivos y los interesados deberán enviar un mensaje al número 11 3758-9941 para reservar turno. No se deben realizar llamadas, ya que solo se podrá gestionar a través de mensajes.

Se recomienda hacer la reserva lo antes posible, ya que los cupos son limitados.

UBA ofrece atención odontológica sin costo con turno previo. Hrecheniuk Oleksii

Programa Más Servicios en tu Barrio: odontología gratuita el miércoles y sábado

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también ofrece atención odontológica gratuita el miércoles 18 y sábado 21 de noviembre.

El miércoles la atención se dará en Almagro (Jerónimo Salguero y Sarmiento), mientras que el sábado será en la Reserva Ecológica Costanera Sur (Av. Tristán Achával Rodríguez 1550, Puerto Madero). En ambos casos la atención será desde las 09:00 hasta las 14:00.

Los interesados deberán reservar un turno a través del siguiente link.