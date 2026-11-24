Se coloca cuando existe material sobre el camino que puede provocar que los vehículos pierdan adherencia.

Los conductores que circulan por calles y carreteras de México deben prestar atención a las señales preventivas que advierten sobre posibles riesgos en el camino.

Una de ellas es la SP-28, conocida como Superficie derrapante , que muestra la parte trasera de un automóvil con líneas onduladas debajo y tiene un significado importante para la seguridad vial.

De acuerdo con el Manual de Señalización y Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras , esta señal indica la proximidad de un tramo con superficie resbalosa por la presencia de determinados materiales.

¿Qué significa la señal de tránsito con un auto y líneas onduladas?

La señal SP-28 es un señalamiento preventivo de forma romboidal, con fondo amarillo y símbolos negros. Su pictograma representa un automóvil y dos líneas onduladas debajo, que advierten sobre una superficie en la que los vehículos pueden derrapar .

El manual señala que esta condición puede producirse por la presencia de material suelto, agua o hielo sobre la superficie de rodamiento. A diferencia de otras advertencias relacionadas con el clima, esta señal indica que existe material que vuelve resbaloso el tramo de la vía .

Su objetivo es advertir a los automovilistas para que extremen las precauciones antes de llegar a esa zona.

Se trata de una señal temporal: debe retirarse tan pronto como desaparezca la condición que motivó su colocación. El documento también contempla una variante destinada a usuarios ciclistas , que se utiliza únicamente en vías ciclistas de trazo independiente.

La señal SP-28, Superficie derrapante, es una señal preventiva que advierte sobre la proximidad de un tramo de la vía con superficie resbalosa. Fuente: Manual de Señalización

¿Qué deben hacer los conductores cuando encuentran esta señal?

La advertencia es importante porque una superficie resbalosa puede dificultar el control del vehículo y aumentar el riesgo de derrapes. Por eso, cuando los automovilistas se aproximen a este señalamiento, deben tomar precauciones para atravesar el tramo de manera segura.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Reducir la velocidad: disminuir el ritmo de circulación antes de llegar a la superficie resbalosa.

Evitar frenadas bruscas: realizar las maniobras de manera progresiva para no perder el control del vehículo.

No girar bruscamente: evitar movimientos repentinos del volante mientras se atraviesa el tramo.

Prestar atención al camino: identificar la presencia de material suelto, agua o hielo que pueda afectar la adherencia de los neumáticos.

Los conductores deben mantener la precaución hasta superar el tramo resbaloso y recuperar condiciones normales de circulación.