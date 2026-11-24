Los conductores que circulan por calles y carreteras de México deben prestar atención a las señales preventivas que advierten sobre posibles riesgos en el camino.
Una de ellas es la SP-28, conocida como Superficie derrapante, que muestra la parte trasera de un automóvil con líneas onduladas debajo y tiene un significado importante para la seguridad vial.
De acuerdo con el Manual de Señalización y Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras, esta señal indica la proximidad de un tramo con superficie resbalosa por la presencia de determinados materiales.
¿Qué significa la señal de tránsito con un auto y líneas onduladas?
La señal SP-28 es un señalamiento preventivo de forma romboidal, con fondo amarillo y símbolos negros. Su pictograma representa un automóvil y dos líneas onduladas debajo, que advierten sobre una superficie en la que los vehículos pueden derrapar.
El manual señala que esta condición puede producirse por la presencia de material suelto, agua o hielo sobre la superficie de rodamiento. A diferencia de otras advertencias relacionadas con el clima, esta señal indica que existe material que vuelve resbaloso el tramo de la vía.
Su objetivo es advertir a los automovilistas para que extremen las precauciones antes de llegar a esa zona.
Se trata de una señal temporal: debe retirarse tan pronto como desaparezca la condición que motivó su colocación. El documento también contempla una variante destinada a usuarios ciclistas, que se utiliza únicamente en vías ciclistas de trazo independiente.
¿Qué deben hacer los conductores cuando encuentran esta señal?
La advertencia es importante porque una superficie resbalosa puede dificultar el control del vehículo y aumentar el riesgo de derrapes. Por eso, cuando los automovilistas se aproximen a este señalamiento, deben tomar precauciones para atravesar el tramo de manera segura.
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- Reducir la velocidad: disminuir el ritmo de circulación antes de llegar a la superficie resbalosa.
- Evitar frenadas bruscas: realizar las maniobras de manera progresiva para no perder el control del vehículo.
- No girar bruscamente: evitar movimientos repentinos del volante mientras se atraviesa el tramo.
- Prestar atención al camino: identificar la presencia de material suelto, agua o hielo que pueda afectar la adherencia de los neumáticos.
Los conductores deben mantener la precaución hasta superar el tramo resbaloso y recuperar condiciones normales de circulación.