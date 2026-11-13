El H&M “uruguayo” prolonga su racha en el interior: las ciudades que está mirando

La dueña de los shoppings Alto Palermo, Abasto y DOT volvió con su feria de ropa de primeras marcas y rebajas de hasta el 50%. IRSA puso en marcha una nueva edición de Re!Outlet en La Rural, con más de 30 marcas nacionales e internacionales de indumentaria, calzado y accesorios.

El encuentro comenzó el 5 de noviembre y se extenderá hasta el 20 de este mes. Abre todos los días de 12 a 20, con entrada libre y gratuita, en el Pabellón Verde del predio de Palermo, con ingreso por avenida Sarmiento 2704.

El grupo que lidera Eduardo Elsztain organizó su primera feria de indumentaria en febrero de 2025. El regreso de este formato se da en medio de una fuerte caída de la actividad textil.

Según datos de la Fundación Pro Tejer, la producción del sector retrocedió un 21% interanual en los primeros nueve meses de 2026. Con descuentos y liquidaciones, las marcas buscan recuperar parte de las ventas.

Fuente: ReOutlet Fuente: ReOutlet

Qué marcas participan y cuáles son las promociones

Entre las participantes aparecen Adidas, Nike, Puma, Levi’s, Indian, Portsaid, Rochas, 47 Street, Cheeky y Mimo. A ellas se suman Bolivia, King of the Kongo, Drims, Carter’s, Magic Store, con productos oficiales de Disney, y Pigmento, dedicada a belleza y cuidado personal.

La oferta incluye ropa deportiva, urbana, femenina, masculina e infantil, además de calzado y accesorios.

Las rebajas llegan hasta el 50% en artículos seleccionados, mientras que algunos locales ofrecen promociones de 3x2.

Del 17 al 30 de octubre, La Rural será nuevamente sede de ReOutlet. (Fuente: archivo)

IRSA prepara otro outlet en el conurbano

En paralelo, el grupo prepara la inauguración de Oeste Outlet, el nuevo shopping de Haedo que tiene previsto abrir sus puertas durante los primeros días de diciembre. El grupo compró el año pasado el antiguo Al Oeste Shopping por u$s 9 millones y anunció una inversión superior a los u$s 20 millones para su remodelación.

El centro comercial está ubicado en el partido de Morón, en la intersección de las avenidas Luis Güemes y Presidente Perón. Tendrá alrededor de 50 locales y entre las primeras marcas confirmadas aparecen Nike, Selú y Macowens, además de Café Martínez y la heladería Tiprendo.

Fuente: IRSA Fuente: IRSA

El inmueble cuenta con más de 20.000 metros cuadrados de superficie comercial y conservará las 14 salas de cine, cinco canchas de pádel y más de 1000 cocheras. Además, la compañía analiza una futura ampliación de otros 12.000 metros cuadrados.

“Nos llena de orgullo sumar un nuevo activo para desarrollar este proyecto que revitalizará un lugar emblemático para la zona. Con una propuesta 100% familiar, será un núcleo de actividad urbana para el Oeste de la Provincia, integrando propuestas comerciales, gastronómicas y recreativas en un espacio seguro e innovador”, destacó en su momento Jorge Cruces, CIO del grupo IRSA.

En un principio, la apertura estaba prevista para el segundo trimestre, pero fue postergada para fin de año.

Con esta incorporación, sumará otro shopping dedicado a la venta de primeras marcas con descuentos, un formato que ya utiliza en Distrito Arcos y Soleil Premium Outlet.