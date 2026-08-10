Cambió el pronóstico del clima para Buenos Aires y hay malas noticias del SMN: cuándo llegan las lluvias y el frío

Las intensas nevadas y las condiciones climáticas adversas complicaron el inicio de la semana en distintas zonas del país y obligaron a las autoridades a tomar medidas para evitar riesgos en los establecimientos educativos. El temporal también generó dificultades para circular en algunos sectores cordilleranos.

Ante este escenario, la Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza decidió extender la suspensión de las clases presenciales durante el turno tarde de este lunes 10 de agosto en distintas localidades afectadas por el temporal. La medida alcanza a instituciones educativas de todos los niveles y modalidades.

En qué zonas se suspendieron las clases

La decisión fue tomada debido a las intensas nevadas, las lluvias y la intransitabilidad de los caminos de acceso a algunos establecimientos, siguiendo los registros meteorológicos y las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil.

Durante el turno tarde, no habrá actividad presencial en:

Todo el departamento de Malargüe.

El Sosneado , en San Rafael.

Uspallata y las zonas de alta montaña de Las Heras.

Las zonas de montaña de Tupungato, Tunuyán y San Carlos.

Cacheuta y Potrerillos, en Luján de Cuyo.

Cómo continuarán las clases

Los estudiantes de las escuelas alcanzadas por la medida deberán continuar con las actividades de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza. Los equipos directivos activaron los protocolos correspondientes y los docentes mantendrán la comunicación con los alumnos mediante herramientas digitales.

En el resto de la provincia, según informó la DGE, las clases presenciales se dictarán con normalidad.

El frío y la nieve complican la circulación

La suspensión se da en medio del ingreso de un frente frío de gran intensidad que afecta al oeste argentino y provocó un descenso de las temperaturas y precipitaciones níveas en la zona cordillerana.

Las ráfagas de aire polar registradas en algunos sectores alcanzaron valores significativos y complicaron el desplazamiento del transporte público. Por este motivo, las autoridades recomendaron limitar la circulación a viajes esenciales.

Además, desde el Ministerio de Seguridad y Defensa Civil desplegaron operativos preventivos en los principales accesos a las zonas afectadas, mientras las patrullas viales trabajan para evitar accidentes provocados por la formación de hielo sobre las calzadas.

El paso Cristo Redentor permanece cerrado

El temporal también afecta uno de los principales corredores internacionales del país. La Coordinación del Centro de Frontera confirmó que el paso Cristo Redentor continuará cerrado de manera preventiva para todo tipo de vehículos debido a las condiciones meteorológicas.

Las ráfagas alcanzan entre 100 y 160 kilómetros por hora, mientras que el bloqueo de la Ruta 7 mantiene varados a más de 1.500 camiones de carga.

Los trabajos de Vialidad Nacional para despejar el camino se ven dificultados por el viento blanco, que reduce drásticamente la visibilidad en sectores como Las Cuevas y las inmediaciones del túnel internacional.