El calendario escolar 2026 tuvo una modificación que impactó en los contenidos que se enseñan en las escuelas de todo el país.

A través del Decreto 436/2025, se eliminó la obligatoriedad de dos programas educativos que hasta ahora formaban parte de las políticas establecidas para todos los establecimientos.

La medida dejó sin efecto artículos de las leyes vinculadas a la Educación Vial y a la jornada “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”.

Según la normativa publicada en el Boletín Oficial, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán decidir si continúan aplicando estos contenidos dentro de sus sistemas educativos.

El Gobierno eliminó la obligatoriedad de dos contenidos que se dictaban en las escuelas

El Decreto 436/2025 derogó el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la realización anual de la jornada “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en las escuelas primarias, secundarias y terciarias.

Además, eliminó los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214 de Promoción de la Educación Vial, vinculados a la creación y funciones del Observatorio de la Educación Vial.

De esta manera, ambos contenidos dejaron de ser una obligación establecida por una norma nacional, aunque cada jurisdicción educativa podrá definir si mantiene estos espacios dentro de sus programas escolares.

El Gobierno eliminó dos contenidos obligatorios del calendario escolar 2026: qué cambio para las escuelas

Qué cambio para los alumnos y las escuelas

Con la nueva normativa, las escuelas ya no tienen la obligación nacional de incorporar estas jornadas y actividades dentro del calendario escolar .

La decisión sobre su continuidad quedará en manos de las autoridades educativas provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.

El cambio se fundamenta en la transferencia de competencias educativas a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizada a partir de la Ley 24.049. El decreto sostiene que la organización de determinadas jornadas educativas no corresponde con el Poder Ejecutivo Nacional.

Así, el ciclo escolar 2026 comenzó con un esquema en el que estos contenidos pueden variar según la jurisdicción, ya que cada distrito tendrá la posibilidad de decidir si los conserva o los modifica.

Por qué el Gobierno decidió eliminar estas obligaciones educativas

Entre los argumentos del Poder Ejecutivo aparece la intención de reducir la superposición de funciones y reorganizar organismos estatales.

En el caso de la Educación Vial, el decreto señala que el Observatorio de Educación Vial nunca llegó a funcionar y que existía una duplicación de tareas con el Consejo Federal de Seguridad Vial.

Respecto a la jornada “Educar en Igualdad”, el Gobierno argumentó que la responsabilidad de organizar estas actividades no debía recaer sobre la administración nacional, debido a que la gestión educativa corresponde a las jurisdicciones provinciales.