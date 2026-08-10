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México tendrá un inicio de semana con lluvias y tormentas de distinta intensidad durante las próximas 48 horas. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) contempla precipitaciones particularmente importantes en estados del norte, occidente, sur y sureste del país.
Durante el lunes 10 y martes 11 de agosto, distintos sistemas atmosféricos favorecerán la presencia de lluvias que podrían estar acompañadas por descargas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento.
Lunes 10 de agosto: estos estados tendrán las lluvias más fuertes
Para el lunes 10 de agosto, el SMN prevé lluvias puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros en zonas de Chihuahua, Durango y Sinaloa. La mayor concentración se ubicará en el suroeste de Chihuahua, el oeste de Durango y el centro de Sinaloa.
A su vez, se esperan lluvias fuertes con puntuales intensas, de entre 50 y 75 milímetros, en Sonora, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y Veracruz. Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.
También habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Chiapas y Tabasco. En otras entidades del norte, centro y sureste se prevén intervalos de chubascos.
El organismo meteorológico advirtió que las lluvias fuertes e intensas podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Además, las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.
Martes 11 de agosto: continúan las lluvias y las tormentas
Para el martes, las lluvias fuertes con puntuales intensas, de entre 50 y 75 milímetros, se concentrarán en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Tabasco, Campeche y Quintana Roo también tendrán chubascos con lluvias puntuales fuertes. En otras entidades del norte, centro y sureste se esperan precipitaciones de menor intensidad.
El viento será otro factor a tener en cuenta, con rachas de hasta 70 km/h en Puebla, Oaxaca y Chiapas. Al mismo tiempo, continuará el calor extremo, con máximas de 40 a 45 °C en entidades como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
La alerta continúa durante los siguientes días
El escenario de lluvias no terminará con las primeras 48 horas. El SMN prevé que entre el lunes 10 y el miércoles 12 habrá chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, con precipitaciones puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.
Para el miércoles 12, estos últimos estados podrían registrar lluvias de entre 75 y 150 milímetros, mientras que Sonora, Durango, Sinaloa, Jalisco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes.
El SMN señaló que las lluvias intensas podrían generar nuevamente inundaciones, deslaves, encharcamientos y crecidas de ríos y arroyos. El aviso fue emitido el 9 de agosto y tendrá una nueva actualización el lunes 10 a las 14:00 horas.