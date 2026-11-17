Un policía detiene a un conductor y le coloca esposas.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 contempla la posibilidad de aplicar penas de arresto a los conductores que participen u organicen picadas ilegales en la vía pública.

La normativa incluye estas competencias no autorizadas de destreza o velocidad entre las conductas que pueden derivar en la privación de la libertad, tanto para quienes manejan los vehículos como para quienes promueven su realización.

La disposición se encuentra establecida en el artículo 86, inciso d, que habilita el arresto cuando se organizan o se participa en carreras clandestinas con automotores en calles, avenidas, rutas y otros espacios destinados a la circulación.

Qué dice la Ley 24.449 sobre las picadas ilegales

El artículo 86 de la Ley Nacional de Tránsito establece que el arresto procede en una serie de situaciones específicas. Entre ellas figura participar u organizar, en la vía pública, competencias no autorizadas de destreza o velocidad con automotores.

De esta manera, la responsabilidad no alcanza únicamente a quienes conducen los vehículos que compiten, sino también a las personas que organizan estas pruebas clandestinas. La norma comprende las carreras, conocidas popularmente como picadas, realizadas sin autorización en espacios públicos, independientemente de que se desarrollen en calles urbanas, avenidas o rutas.

La sanción no implica que cualquier involucrado quede arrestado automáticamente, ya que su aplicación debe ajustarse al procedimiento y a las condiciones previstas por la legislación vigente.

Cuántos días pueden arrestar a quienes participan de picadas

El artículo 87 establece los límites para cumplir esta sanción. El arresto no puede superar los 30 días por cada falta, mientras que en situaciones de concurso de infracciones o reincidencia el máximo se extiende a 60 días.

Agente de tránsito solicita la licencia de un conductor. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

La normativa también contempla condiciones particulares para determinados infractores . Las personas mayores de 65 años, las embarazadas o quienes se encuentren en período de lactancia pueden cumplir el arresto en sus domicilios. Esta posibilidad también alcanza a personas enfermas o con discapacidad, cuando así lo determine el juez.

Además, la autoridad judicial puede diferir el cumplimiento del arresto si el infractor acredita una necesidad que lo justifique o reemplazarlo por trabajos comunitarios vinculados con la Ley de Tránsito. Si no cumple con esa alternativa, la medida queda revocada y el arresto se hace efectivo.

Qué pasa con la licencia de conducir en CABA por participar de picadas

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (SEPC) asigna 20 puntos iniciales a cada licencia de conducir y aplica descuentos ante determinadas infracciones. Participar u organizar picadas ilegales implica la pérdida automática de los 20 puntos, sin posibilidad de reasignación.

De esta manera, quien comete esta infracción agota la totalidad del scoring y queda alcanzado por el procedimiento de inhabilitación de su licencia.

La pérdida de puntos no significa que la sanción se haga efectiva de manera inmediata, ya que se abre un plazo de 20 días para presentarse ante un Controlador Administrativo de Faltas, quien analiza el expediente y determina si corresponde aplicar la inhabilitación.

La cantidad de veces que el conductor haya llegado a cero puntos también determina el plazo de la sanción. La primera vez corresponde una inhabilitación de 60 días; la segunda, de 180 días, con caducidad de la licencia y obligación de iniciar un nuevo trámite para obtenerla, mientras que la tercera es por dos años y la cuarta por cinco años.