Vigilan el cumplimiento de normas viales en carreteras federales de México, aplicando sanciones según el valor actualizado de la UMA.

Los conductores que circulen por carreteras y puentes de jurisdicción federal en México deben sujetar firmemente el volante con ambas manos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.

Esta obligación está contemplada en el artículo 95, que establece distintas reglas para quienes manejan vehículos automotores en movimiento y prevé multas económicas para quienes las incumplan. La normativa también incluye restricciones sobre el cinturón de seguridad, los dispositivos electrónicos y el transporte de objetos, personas y animales dentro de los autos.

¿Qué dice el artículo 95 sobre sujetar el volante con ambas manos?

La fracción I del artículo 95 establece que todos los conductores de vehículos automotores en movimiento deben llevar firmemente sujetado con ambas manos el control de dirección. Además, indica que no deben permitir que otro pasajero tome parcial o totalmente el volante.

Por lo tanto, la disposición establece como obligación mantener ambas manos en el volante mientras se conduce y conservar el control del vehículo. La regla forma parte de las obligaciones de seguridad vial contempladas en el reglamento federal.

El texto también contempla una sanción económica para quienes incumplan cualquiera de las disposiciones enumeradas en este artículo.

El artículo 95 exige mantener ambas manos en el volante en vías federales; incumplirlo amerita multas de hasta $1,173.10 pesos. Fuente: Magnific

La multa por no sujetar el volante con ambas manos

El segundo párrafo del artículo 95 establece que los conductores que contravengan sus disposiciones recibirán una multa de 7 a 10 veces la cuota diaria prevista en el reglamento.

Según el artículo 2, fracción XIX, la cuota diaria equivale a una Unidad de Medida y Actualización (UMA). En 2026, el valor diario de esta referencia económica es de $117.31 pesos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De esta manera, las multas pueden alcanzar los siguientes importes:

Multa mínima de 7 UMA : $821.17 pesos

Multa máxima de 10 UMA: $1,173.10 pesos.

Estos valores corresponden a la UMA vigente desde el 1 de febrero de 2026. La sanción fue actualizada mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 de agosto de 2026.

¿Qué otras obligaciones deben cumplir los conductores según el artículo 95?

La obligación de sujetar el volante con ambas manos no es la única regla que establece esta disposición. El artículo 95 también contempla otras cinco conductas que deben respetarse mientras el vehículo está en movimiento:

Cinturón de seguridad : utilizarlo a la altura del reposacabezas, según la redacción literal de la fracción II.

Respaldos y asientos removibles : abstenerse de incorporar elementos sobre ellos, de acuerdo con la nueva redacción de la fracción III.

Dispositivos electrónicos : no utilizar aparatos de comunicación o entretenimiento que interfieran con el manejo seguro del vehículo.

Objetos voluminosos : evitar transportar bultos u objetos de gran tamaño entre la puerta del vehículo y su costado izquierdo.

Personas y animales: evitar sostener, cargar o colocar personas o animales entre los brazos o las piernas mientras se conduce.

¿En qué carreteras de México pueden aplicar estas multas?

El Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal no se aplica automáticamente a todas las calles y avenidas de México. Su artículo 1 establece que regula el tránsito de vehículos, conductores, pasajeros y peatones en las carreteras y puentes de jurisdicción federal.

Por lo tanto, estas multas corresponden al ámbito de las vías federales y no deben confundirse con las infracciones previstas en los reglamentos estatales o municipales.