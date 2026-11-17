¿Está prohibido manejar con ojotas en Argentina?: qué dice la Ley de Tránsito

Con la llegada de las altas temperaturas, muchos conductores eligen manejar con ojotas o sandalias para viajar más cómodos. Sin embargo, esta costumbre puede generar dudas sobre las normas de tránsito y las posibles multas. Aunque no existe una prohibición general para todo el país, algunas jurisdicciones establecen condiciones específicas sobre el calzado que se utiliza al volante.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 no prohíbe expresamente conducir con ojotas. Sin embargo, establece que los automovilistas deben circular con cuidado y prevención, y conservar en todo momento el dominio efectivo del vehículo. Además, las provincias y los municipios pueden establecer disposiciones propias dentro de sus competencias.

¿Qué dice la Ley de Tránsito sobre manejar con ojotas?

La Ley 24.449 no incluye a las ojotas, sandalias ni otros tipos de calzado entre las prohibiciones expresas para conducir. Tampoco establece una multa específica por utilizarlos.

Sin embargo, el artículo 39 determina que los conductores deben circular con cuidado y prevención, y conservar el dominio efectivo del vehículo. Por su parte, el artículo 48 prohíbe manejar con impedimentos físicos o psíquicos que afecten la capacidad para conducir.

Por eso, aunque usar ojotas no constituye por sí mismo una infracción contemplada en la legislación nacional, si el calzado interfiere con el manejo de los pedales y provoca una situación de riesgo, puede entrar en discusión el cumplimiento de las obligaciones generales de conducción segura.

¿Qué dice la Ley de Tránsito sobre manejar con ojotas? Gemini

En qué provincia está prohibido manejar con ojotas y pueden multarte

Mendoza cuenta con una regulación específica. La Ley Provincial de Tránsito 9024 y su reglamentación, establecida mediante el Decreto 326/2018, exigen utilizar un calzado apropiado para manejar y controlar los pedales de embrague, freno y acelerador.

El artículo 19 de la reglamentación considera apropiado el calzado cerrado o aquel que, aunque sea abierto, sujete las partes dorsal, plantar y lateral del pie y tenga una suela antideslizante que permita afirmarse correctamente sobre los pedales.

De esta manera, las ojotas tradicionales, que quedan sueltas en el talón, no cumplen con esas condiciones. En cambio, pueden utilizarse sandalias que sujeten adecuadamente el pie y tengan suela antideslizante.

El incumplimiento puede dar lugar a una sanción de tránsito en esa provincia, de acuerdo con el régimen previsto por la normativa mendocina.

Qué pasa si manejás con ojotas en CABA y provincia de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires no existe una prohibición específica que impida conducir un automóvil con ojotas o sandalias . Por lo tanto, no corresponde aplicar una multa únicamente por el tipo de calzado.

De todos modos, los conductores deben mantener el control del vehículo y cumplir con las condiciones generales de seguridad establecidas por las normas de tránsito. Si el calzado se desprende, queda enganchado en un pedal o dificulta una maniobra, la situación puede ser evaluada por la autoridad competente según las circunstancias.

Como recomendación de seguridad vial, lo más conveniente es conducir con zapatos o zapatillas que sujeten bien el pie, tengan una suela antideslizante y permitan accionar los pedales sin dificultades.