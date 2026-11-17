Agregar manteca a los huevos fritos: para qué sirve y por qué lo recomiendan.

Los huevos fritos son un clásico indiscutido en todas las cocinas a nivel internacional. Su fácil preparación y bajo costo los hacen ideales para acompañar todo tipo de comidas.

Sin embargo, muchas veces pueden quedarse pegados a la sartén por más que se use aceite. Alfredo Vozmediano, chef madrileño, reveló un truco clave para que no se peguen al cocinarlos.

El truco para que los huevos no se peguen a la sartén

El chef madrileño Alfredo Vozmediano (@avozmechef), que cuenta con más de 1,2 millones de seguidores, compartió un truco para que los huevos fritos no se peguen.

En el reel, el cocinero explicó que la temperatura es clave para una preparación perfecta. Sin embargo, alertó que, con mucho calor, las grasas se queman. “Se dice que tienes que calentar la sartén hasta que el agua patine por completo, el famoso efecto Leidenfrost. El problema es que a esta temperatura las grasas se queman”, comienza explicando.

Luego, pasó a explicar que se debe alcanzar una temperatura de entre 100 y 110 grados. Para reconocer que la sartén está a la temperatura adecuada, al colocar unas gotas de agua sobre la superficie debe patinar al centro, pero burbujear y evaporarse en los laterales. “Este es el punto que vamos a buscar”, sumó.

Agregar manteca a los huevos fritos: para qué sirve y por qué lo recomiendan. Fuente: Shutterstock siamionau pavel

En este contexto, el cocinero recomendó utilizar mantequilla clarificada. “Las grasas saturadas aguantan mejor el calor y se oxidan menos”, señaló. Además, señaló que la mantequilla clarificada se obtiene al derretir la mantequilla y separar la grasa del suero. Este proceso le otorga un punto de humo de entre 230 y 250 grados.

Los errores más comunes al hacer huevos fritos

Aunque preparar un huevo frito parece una tarea sencilla, algunos errores pueden hacer que se pegue a la sartén, que la clara quede demasiado cocida o que la yema pierda su textura. Estos son cinco de los principales aspectos a tener en cuenta para conseguir un mejor resultado.