La Ley Nacional de Tránsito 24.449 tipifica la evasión del pago en estaciones de peaje como una falta grave.

Circular por una estación de peaje en rutas o autopistas concesionadas sin abonar la tarifa correspondiente constituye una infracción grave contemplada expresamente en la legislación vial argentina.

De acuerdo con el artículo 77 (inciso z) de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, la falta de pago del peaje o contraprestación por tránsito habilita la aplicación de severas sanciones económicas, descuentos en el sistema de puntaje y, en casos de reincidencia, la inhabilitación temporal para conducir.

De cuánto es la multa económica, cuántos puntos descuenta y qué pasa con la reincidencia

Según lo dispuesto por el artículo 116 quater del Decreto 779/1995 (incorporado por el Decreto 974/2018), el régimen sancionatorio aplicable a quienes atraviesen un peaje sin abonar contempla tanto penalidades pecuniarias como administrativas:

Multa económica: oscila entre 100 y 300 Unidades Fijas (UF), cuyo valor final en pesos se calcula multiplicando dichas unidades por el menor precio de venta al público de un litro de nafta especial en la jurisdicción donde se labre el acta.

Descuento en el Scoring: además del pago de la multa, la infracción conlleva la quita automática de 1 punto en la Licencia Nacional de Conducir, que se acumula con eventuales descuentos previos.

Recargos e inhabilitación por reincidencia: al tratarse de una falta grave, si el conductor comete una nueva infracción de igual categoría dentro de los dos años posteriores a una sanción firme (artículo 82 de la Ley 24.449), el monto de la multa se incrementa un 25% en la primera reincidencia, un 50% en la segunda y un 75% en la tercera.

Suspensión del registro: paralelamente al aumento económico, la 9 meses en la primera reiteración, hasta 12 meses en la segunda y 18 meses obligatorios a partir de la tercera. paralelamente al aumento económico, la reincidencia en faltas graves faculta a la autoridad de juzgamiento a disponer la inhabilitación para conducir por hastaen la primera reiteración, hastaen la segunda ya partir de la tercera.

Circular por una estación de peaje en rutas o autopistas concesionadas sin abonar la tarifa correspondiente constituye una infracción grave contemplada expresamente en la legislación vial argentina. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Qué ocurre si no se identifica al conductor

La reglamentación nacional prevé un mecanismo específico para determinar la responsabilidad cuando la evasión es constatada mediante cámaras, sistemas de lectura de patentes o registros automáticos de paso sin detención del vehículo.

Conforme al artículo 116 quater del Decreto 779/95 y al artículo 75 (inciso c) de la Ley 24.449, si no se logra individualizar a la persona que manejaba al momento de la falta, la sanción recae sobre el titular registral del auto, quien podrá eximirse únicamente si acredita haber vendido el rodado o demuestra que no se encontraba bajo su tenencia o custodia identificando al verdadero responsable.

Qué dice la ley en el caso de que exista una falla en el sistema de TelePASE

La normativa diferencia la evasión deliberada de las contingencias operativas ajenas al usuario, como fallas técnicas en el dispositivo TelePASE, errores en la lectura de la patente o pagos efectuados que no impactaron correctamente en el sistema.