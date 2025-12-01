La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires avanza hacia la digitalización total de los tributos empadronados.

Mediante la Resolución AGIP 509/2025, se establece la adhesión obligatoria al sistema de boleta electrónica para ciertos contribuyentes del Impuesto Inmobiliario, la Tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y el Impuesto de Patentes sobre Vehículos.

¿Quiénes están obligados a usar la boleta electrónica?

La obligatoriedad de migrar al formato digital es específica y no afecta a los contribuyentes que ya vienen recibiendo sus boletas en papel. La nueva norma se aplica únicamente a los nuevos empadronamientos a partir de su vigencia:

Inmuebles (Inmobiliario y ABL)

Inmuebles recién edificados.

Adquisiciones recientes de propiedades ya construidas.

Automotores (Patentes)

Patentamientos de vehículos 0 km.

Nuevas adquisiciones de vehículos que impliquen un reempadronamiento.

La Resolución AGIP 509/2025 entrará en plena vigencia el 1 de febrero de 2026. Desde esta fecha, los contribuyentes obligados dejarán de recibir la boleta impresa en su domicilio. La liquidación deberá consultarse y descargarse exclusivamente a través del portal oficial de la AGIP.

Paso a paso para adherirse a la boleta electrónica obligatoria

Los contribuyentes alcanzados (nuevos dueños o nuevas altas) deben realizar un proceso de adhesión a la boleta digital. Este trámite se centra en la plataforma de la AGIP y tiene un requisito de seguridad fundamental: la Clave miBA Nivel 3.

A continuación, te explicamos cómo cumplir con la nueva exigencia.

Paso 1: obtener la clave miBA Nivel 3

La Clave miBA Nivel 3 es el acceso de seguridad más alto de la Ciudad, y es necesaria para interactuar con el portal de la AGIP en trámites sensibles.

Si no tenés esta clave, deberás subir el nivel de tu cuenta miBA, validando tu identidad, generalmente mediante un proceso de reconocimiento facial a través del aplicativo miBA (necesitarás tu DNI).

Si no contás con la misma, debés crearla y luego pasar a la validación de identidad para pasar al Nivel 3.

Si ya contás con la clave, pasá al segundo paso.

Paso 2: acceder a AGIP

Una vez que tengas tu Clave miBA Nivel 3, ingresá al portal oficial de la AGIP. Accedé a la sección de servicios en línea utilizando tu Clave miBA Nivel 3.

Paso 3: adhesión al sistema de boleta electrónica

Dentro del portal, buscá la opción “Sistema de Boleta Electrónica”. El sistema te pedirá que identifiques un correo electrónico válido donde se enviarán las notificaciones de disponibilidad de la boleta.

A partir de ese momento (y desde el 1 de febrero de 2026), tu liquidación será exclusivamente digital. Si tu inmueble o vehículo ya estaban a tu nombre antes de la entrada en vigencia de la norma, seguirás recibiendo la boleta en papel (a menos que elijas adherirte voluntariamente).