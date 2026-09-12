En esta noticia La cotización de las principales criptomonedas este sábado 12 de septiembre

El mercado de las criptomonedas continúa mostrando movimientos en las cotizaciones de sus principales activos. Este sábado, 12 de septiembre de 2026, así se ubican los precios de las principales monedas digitales de mayor capitalización.

La cotización de las principales criptomonedas este sábado 12 de septiembre

Según los datos compartidos en el sitio oficial de Binance, estos son los valores de las principales divisas virtuales:

Bitcoin: 77.360 u$s

Ethereum: 2.536,1 u$s

BNB: 737 u$s

SpaceX (bStocks): 150,2 u$s

La cotización de Bitcoin se encuentra actualmente en 77,360.01 dólares, lo que equivale a 124,077,720.04 pesos argentinos. En las últimas 24 horas, la criptomoneda ha registrado una leve variación positiva del 0.46%, lo que refleja una estabilidad en su precio a pesar de la volatilidad del mercado. Esta evolución sugiere que Bitcoin continúa siendo un activo relevante y de confianza entre los inversores, manteniendo su estatus como líder en el ecosistema de criptomonedas.

Por otro lado, Ethereum ha experimentado un precio de 2,536.06 dólares, equivalente a 4,067,586.63 pesos argentinos. Con una variación del 3.21% en las últimas 24 horas, la criptomoneda ha mostrado un rendimiento destacado, superando la mayoría de las expectativas en un entorno de fluctuaciones. Este crecimiento indica un renovado interés y confianza en Ethereum, lo que podría ser un indicador de su potencial a largo plazo en el mercado.