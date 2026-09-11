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Emigrar para encontrar mejores oportunidades laborales es una opción que cada vez más personas evalúan con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

Uno de ellos es Pablo Gónzalez, un albañil que hace siete años dejó España para instalarse en Noruega, donde actualmente trabaja en el sector de la construcción y cuenta cómo es la experiencia.

Según relató, la escasez de trabajadores calificados sostiene una elevada demanda de personal y ofrece la posibilidad de acceder a salarios que, en determinados casos, llegan hasta los 6.200 euros mensuales.

Cuánto gana un albañil en Noruega y por qué los salarios son tan altos

La construcción es uno de los sectores clave de la economía noruega y emplea a unas 250.000 personas. Sin embargo, el país mantiene desde hace años una importante falta de trabajadores especializados, por lo que las empresas recurren cada vez más a mano de obra extranjera.

El aumento de la demanda de viviendas e infraestructura superó la disponibilidad de trabajadores locales, lo que incrementó la necesidad de incorporar profesionales de otros países.

A diferencia de otros mercados, Noruega no cuenta con un salario mínimo general. Cada actividad establece un piso salarial por hora. En el caso de la construcción, los trabajadores especializados cobran desde 209 coronas noruegas por hora, unos 20 euros. Quienes no tienen especialización perciben alrededor de 188 coronas, mientras que los empleados con poca experiencia reciben unas 196 coronas por hora.

Los puestos de mayor responsabilidad pueden alcanzar las 62.000 coronas brutas mensuales, equivalentes a unos 6.200 euros. En tanto, jefes de obra, arquitectos, ingenieros y otros cargos intermedios suelen cobrar entre 6.000 y 6.400 euros brutos al mes.

El salario promedio en Noruega ronda los 3.000 euros mensuales, aunque otros oficios vinculados al sector también presentan remuneraciones elevadas:

Pintores: unos 3.600 euros brutos.

Carpinteros: entre 3.600 y 4.600 euros.

Fontaneros y operadores de maquinaria: alrededor de 4.100 euros.

Operadores de grúas: hasta 4.300 euros al mes.





Cómo es la jornada laboral en la construcción de Noruega

Además de los salarios elevados, otro de los atractivos de trabajar en Noruega es la organización de la jornada laboral.

El esquema más habitual es de lunes a viernes, de 8 a 16 horas, con una carga semanal de unas 37,5 horas. Las horas extra, además, suelen contar con una remuneración superior a la de las horas ordinarias.

También existe una modalidad que permite trabajar 12 días seguidos y descansar los nueve siguientes. Este sistema es elegido por muchos trabajadores para aprovechar los días libres y viajar o visitar a sus familias.

Por otro lado, algunas empresas ofrecen mayor flexibilidad y permiten concentrar más horas de trabajo de lunes a jueves para liberar los viernes, una alternativa frecuente dentro del sector.

Qué tener en cuenta antes de emigrar para trabajar en Noruega

Los salarios mencionados corresponden a montos brutos, por lo que todavía deben aplicarse los impuestos, que representan alrededor del 30% de los ingresos.

Antes de emigrar, también es importante considerar factores como el costo de vida, el proceso de adaptación y las condiciones laborales que ofrece cada empresa.

Sin embargo, la combinación de alta demanda de trabajadores calificados, buenos salarios y flexibilidad laboral convierte a Noruega en una alternativa atractiva para quienes buscan oportunidades en el sector de la construcción.