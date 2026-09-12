Agregar una cucharadita a la maceta de la sansevieria es un truco viral y también una solución económica y práctica de fertilizante natural y ecológico.

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La lengua de suegra (Sansevieria trifasciata) es una de las plantas de interior más elegidas por los argentinos. Su resistencia y facilidad de cuidado la convierten en una buena opción incluso para quienes tienen poco tiempo.

Entre los trucos caseros que circulan en redes, hay uno que ganó popularidad: agregar una cucharadita de azúcar a la maceta.

Este método puede funcionar como un refuerzo natural para la planta y ayudar a mejorar su vitalidad.

¿Para qué sirve agregar azúcar a la lengua de suegra?

Agregar azúcar al sustrato tiene cierta base, aunque no es un método milagroso como suelen mostrar algunos videos en redes sociales. Entre los posibles efectos se destaca su capacidad para aportar carbono al suelo y favorecer la actividad de determinados microorganismos.

Puede estimular los microorganismos del sustrato

El azúcar puede servir como fuente de carbono para bacterias y hongos beneficiosos, que participan en la descomposición de materia orgánica y pueden facilitar la disponibilidad de nutrientes para las raíces.

Sin embargo, el efecto no es selectivo: también puede favorecer la proliferación de microorganismos perjudiciales.

Por eso, un exceso de azúcar podría generar competencia por nutrientes y oxígeno alrededor de las raíces y terminar afectando a la planta.

Motivo por el cual los jardineros aconsejan añadir azúcar a la lengua de suegra y para qué es útil (foto: Freepik) Shutterstock

Puede favorecer la estructura del sustrato, con algunas precauciones

La actividad de ciertos microorganismos podría contribuir a que el sustrato sea más suelto y aireado, algo importante para la lengua de suegra, que necesita un buen drenaje y es sensible al exceso de humedad.

Sin embargo, usar demasiado azúcar puede provocar el efecto contrario. Su descomposición puede alterar las condiciones del suelo, favorecer la compactación y reducir la oxigenación de las raíces.

¿El azúcar aporta energía a la planta?

También se ha planteado que el agua azucarada podría ayudar a plantas debilitadas por trasplantes, podas o estrés ambiental. No obstante, este beneficio es discutible en la sansevieria.

Las plantas producen sus propios azúcares mediante la fotosíntesis, por lo que agregar sacarosa al sustrato no significa necesariamente que puedan utilizarla como una fuente directa de energía. Por eso, el azúcar no reemplaza los cuidados básicos ni un fertilizante adecuado.

Motivo por el cual los jardineros aconsejan añadir azúcar a la lengua de suegra y para qué es útil (foto: Shutterstock)

Cómo aplicar el truco del azúcar en la lengua de suegra

Si querés experimentar con este método en tu lengua de suegra, es importante hacerlo con moderación para evitar efectos no deseados: