La Ley de Tránsito 24.449 establece diferentes límites de velocidad según el tipo de vía.

En las calles de zonas urbanas, el máximo general permitido es de 40 km/h, mientras que en las avenidas asciende a 60 km/h.

Por eso, circular a más de 40 km/h en una calle puede constituir una infracción de tránsito. La situación puede agravarse cuando el conductor acumula otras faltas y pierde puntos de su Licencia Nacional de Conducir mediante el sistema de scoring.

¿Qué pasa si se superan los 40 km/h?

El límite de 40 km/h corresponde a las calles urbanas cuando no existe una señalización que establezca otro máximo. En las avenidas, el límite general es de 60 km/h.

Además, existen límites especiales: por ejemplo, en encrucijadas urbanas sin semáforo la velocidad precautoria no puede superar los 30 km/h, mientras que cerca de establecimientos escolares, deportivos o lugares con gran afluencia de personas rige un máximo precautorio de 20 km/h durante su funcionamiento.

Por eso, el conductor debe prestar atención tanto al tipo de vía como a las señales de tránsito.

¿Cuántos puntos quitan por exceso de velocidad?

Imagen ilustrativa ChatGPT

El sistema de scoring comienza con 20 puntos en la licencia. Las infracciones van descontando unidades según su gravedad.

En el caso específico del exceso de velocidad, el régimen establece:

5 puntos: cuando el exceso se encuentra entre el 10% y el 30% del máximo permitido.

10 puntos: cuando el exceso supera el 30% del límite correspondiente.

Además de la quita de puntos, la infracción puede generar una multa económica.

¿Cuándo suspenden la licencia?

La licencia no queda suspendida simplemente por superar los 40 km/h una vez. La inhabilitación se produce cuando el conductor pierde los 20 puntos disponibles por la acumulación de infracciones.

La primera pérdida total de puntos genera una inhabilitación de 60 días. Si ocurre por segunda vez, el período aumenta a 120 días y, por tercera vez, llega a 180 días. Luego, los plazos continúan aumentando.

Por eso, varias infracciones por exceso de velocidad pueden tener un impacto importante sobre la licencia, especialmente cuando se combinan con otras faltas.

¿Cómo recuperar los puntos de la licencia?

Los conductores que todavía conservan puntos pueden recuperarlos después de dos años sin recibir sanciones de tránsito.

También existe la posibilidad de realizar cursos de seguridad vial, que permiten recuperar hasta 4 puntos por curso, aunque esta alternativa tiene una periodicidad determinada.