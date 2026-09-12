COTO continúa incorporando herramientas tecnológicas para mejorar la experiencia de compra online. En esta oportunidad, la cadena presentó una nueva función que permite recordar los productos comprados con frecuencia, ofrecer sugerencias personalizadas y ayudar a los usuarios a evitar olvidos antes de finalizar una compra. La herramienta apunta a brindar una experiencia más cómoda, práctica y adaptada a los hábitos de cada cliente.

Gracias a esta novedad, los consumidores pueden revisar rápidamente aquellos artículos que suelen adquirir en forma habitual, facilitando la reposición de productos de uso cotidiano. De esta manera, la experiencia de compra, la organización del carrito, el ahorro de tiempo y la comodidad del usuario pasan a ocupar un rol central dentro de la plataforma.

Cómo funciona la nueva herramienta impulsada por inteligencia artificial

La función está integrada a un sistema de inteligencia artificial, diseñado para comprender mejor las necesidades de cada usuario. A diferencia de los buscadores tradicionales, que dependen de palabras clave específicas, categorías rígidas, filtros manuales y búsquedas más limitadas, esta tecnología interpreta consultas realizadas en lenguaje natural.

Esto permite que los clientes puedan expresarse de una manera más simple y cotidiana al momento de encontrar productos. La plataforma analiza la intención detrás de cada búsqueda y entrega resultados más precisos, generando una experiencia de navegación mucho más fluida y personalizada.

Los consumidores pueden revisar rápidamente aquellos artículos que suelen adquirir en forma habitual.

Una solución para evitar olvidos al momento de comprar

Olvidarse un producto al cerrar el carrito es una de las situaciones más habituales en el ecommerce. Para resolver este problema, COTO desarrolló una herramienta capaz de identificar hábitos de consumo, reconocer compras frecuentes, analizar preferencias individuales y generar recomendaciones relevantes antes de finalizar el pedido.

La inteligencia artificial actúa como un asistente capaz de anticipar las necesidades del usuario y sugerir artículos que podrían faltar en la compra. Esto no solo simplifica el proceso, sino que también mejora la experiencia general y hace que las decisiones sean más rápidas y eficientes.

Además, al ofrecer recordatorios personalizados, la plataforma ayuda a que los clientes completen sus pedidos de forma más organizada, evitando tener que realizar compras adicionales por productos olvidados.

GlorIA, la asistente virtual que complementa la experiencia

Otra de las herramientas destacadas dentro del ecosistema digital de COTO es GlorIA, su asistente virtual basada en inteligencia artificial. Esta solución permite una interacción más dinámica con la plataforma y suma nuevas funcionalidades orientadas a facilitar el proceso de compra.

Por ejemplo, los usuarios pueden solicitar recetas y recibir automáticamente una lista con los ingredientes necesarios, incorporar productos sugeridos al carrito, consultar promociones vigentes o acceder a información sobre sucursales y servicios. Todo esto desde una única interfaz diseñada para agilizar la experiencia digital.

El futuro del ecommerce pasa por la personalización

La incorporación de tecnologías basadas en inteligencia artificial muestra cómo las compras online evolucionan hacia modelos cada vez más centrados en el usuario. Funciones como las recomendaciones personalizadas, los recordatorios inteligentes, la asistencia virtual y las búsquedas en lenguaje natural transforman la manera en que las personas interactúan con las plataformas de retail.

A estas innovaciones se suman otras herramientas digitales desarrolladas por COTO, como la calculadora de frigorías y el comparador de televisores, pensadas para ofrecer información útil y acompañar el proceso de decisión de compra.

En definitiva, la nueva función que recuerda los productos comprados habitualmente antes de cerrar el carrito representa un paso más en la estrategia de innovación de COTO. Con el apoyo de la inteligencia artificial, la personalización, la automatización de sugerencias y una experiencia cada vez más intuitiva, la compañía busca simplificar las compras online y adaptarse a las necesidades de los consumidores argentinos.