Mezclar bicarbonato de sodio con café para qué sirve y por qué lo recomiendan tanto.

Mantener el hogar impecable sin recurrir constantemente a productos químicos agresivos es una tendencia en auge. En este contexto, un truco de limpieza ha comenzado a viralizarse debido a su enorme efectividad y bajo costo: mezclar bicarbonato de sodio con los restos de café molido.

Esta combinación se ha convertido en el aliado definitivo para resolver varios de los problemas domésticos más comunes.

Mezclar café con bicarbonato de sodio: para qué sirve

Tanto el café usado (los posos) como el bicarbonato poseen propiedades naturales que, al unirse, potencian sus efectos individuales.

La principal razón por la que se recomienda esta mezcla es su capacidad inigualable para eliminar malos olores. El bicarbonato neutraliza los ácidos ambientales, mientras que el nitrógeno del café elimina el gas de azufre del aire.

Colocar un recipiente con ambos componentes secos en la heladera, armarios o cerca del tacho de basura erradica por completo las emanaciones desagradables.

Mezclar café con bicarbonato: para qué sirve y por qué cada vez más gente lo recomienda. Generado con IA.

El poder definitivo contra los desagües lentos

Asimismo, esta combinación es ideal para el mantenimiento de tuberías:

Verter media taza de bicarbonato junto con los restos de café por el desagüe Agregar agua hirviendo, ayuda a desprender la grasa acumulada y evitar obstrucciones leves.

La textura arenosa del grano de café actúa de forma mecánica arrastrando los desechos adheridos a las paredes del conducto, mientras limpia y refresca el aroma de la cañería.

Un potente abrasivo natural para superficies difíciles

Otra aplicación muy extendida en el hogar es su uso como limpiador de contacto. Al mezclar ambos elementos con unas gotas de agua hasta formar una pasta espesa, se obtiene un abrasivo suave que no raya las superficies. Es una solución ideal para refregar ollas quemadas, sartenes con grasa pegada o las rejillas del horno.

La acidez natural residual del café ayuda a ablandar las incrustaciones de comida vieja, mientras que las propiedades del bicarbonato disuelven la materia orgánica de manera eficiente.

Para utilizarlo correctamente, basta con:

frotar la pasta sobre la zona afectada con una esponja común dejar actuar durante unos cinco minutos luego enjuagar con abundante agua.

Es una alternativa ecológica y segura que evita por completo la inhalación de vapores tóxicos en espacios cerrados.