Mezcla bicarbonato de sodio y sal por la noche: el truco del inodoro que cada vez más personas ponen a prueba.

Mantener el inodoro limpio suele requerir productos específicos y una limpieza frecuente. Sin embargo, en los últimos meses comenzó a ganar popularidad un truco casero que propone aprovechar la acción conjunta del bicarbonato de sodio y la sal durante la noche para mejorar la higiene del baño.

El truco consiste en dejar actuar la mezcla durante varias horas, cuando el inodoro no se utiliza. De esta manera, ambos ingredientes trabajan sobre la suciedad acumulada, el sarro y los malos olores sin necesidad de recurrir a productos de limpieza más agresivos.

Para qué sirve la mezcla de bicarbonato de sodio y sal

El bicarbonato de sodio se caracteriza por su capacidad para neutralizar olores y ayudar a desprender restos de materia orgánica, mientras que la sal aporta un efecto abrasivo suave que facilita la eliminación de suciedad adherida sin deteriorar la porcelana. La combinación también contribuye a mantener un ambiente más limpio dentro del sanitario.

Es importante evitar su aplicación sobre superficies delicadas, donde la fricción de la sal podría ocasionar daños permanentes.

Para aplicar este método de forma correcta, se recomienda seguir una serie de pasos sencillos:

Mezclar partes iguales de bicarbonato de sodio y sal fina, alrededor de 250 gramos de cada ingrediente.

Distribuir la preparación sobre las paredes internas del inodoro, prestando especial atención a las zonas donde suele aparecer sarro.

Agregar, de manera opcional, unas gotas de aceite esencial para aportar un aroma fresco.

Dejar actuar entre seis y ocho horas, preferentemente durante toda la noche.

Al día siguiente, tirar la cadena y, si es necesario, completar la limpieza con la escobilla.

Qué precauciones conviene tener antes de utilizar este método

Aunque esta preparación resulta útil para la limpieza del baño, los especialistas recomiendan utilizarla únicamente sobre materiales resistentes como porcelana, cerámica, acero inoxidable y azulejos, ya que fueron diseñados para soportar este tipo de tratamientos.

También es importante evitar su aplicación sobre superficies delicadas, donde la fricción de la sal podría ocasionar daños permanentes.

Recomendaciones para usar este método

No utilizar la mezcla sobre mármol.

Evitar su aplicación en superficies de vidrio.

Emplearla únicamente en materiales aptos para productos abrasivos suaves.

Complementar el método con una limpieza periódica para conservar el baño en buenas condiciones.

Gracias a la acción combinada de ambos ingredientes, este procedimiento se convirtió en una alternativa económica y sencilla para quienes buscan mantener el inodoro limpio utilizando elementos que ya tienen disponibles en el hogar.