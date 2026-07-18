Dentro de la filosofía del Feng Shui, cada objeto y cada rincón del hogar tienen un impacto en la energía que fluye en el ambiente. Esta práctica busca equilibrar los espacios con el fin de favorecer el flujo del chi, la fuerza vital que esta tradición milenaria sostiene influye de manera directa en el bienestar.

En este contexto, han surgido pequeños rituales que numerosas personas han empezado a implementar en sus hogares para mejorar la energía. Uno de los más referidos consiste en colocar arroz debajo de la cama, un gesto sencillo que tiene un significativo simbolismo según esta filosofía.

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Cuál es la utilidad de colocar arroz bajo la cama

De acuerdo con el Feng Shui, el arroz simboliza prosperidad, estabilidad y abundancia. Por ello, se sostiene que puede actuar como un elemento que absorbe energías negativas y contribuir al equilibrio de las vibraciones en el entorno.

La cama ocupa un lugar primordial dentro del hogar, por su relación con el descanso, la intimidad y la recuperación emocional. Por tal motivo, este ritual se efectúa en ese espacio específico.

Según las personas que practican esta tradición, situar arroz bajo la cama puede ser beneficioso para:

Absorber las energías negativas acumuladas a lo largo del día.

Favorecer un descanso más profundo y reparador.

Atraer estabilidad emocional y económica.

Generar una sensación de protección durante la noche.

Mejores momentos para realizar rituales de Feng Shui

En el Feng Shui, se considera de gran relevancia el momento durante el cual se llevan a cabo ciertos rituales. La selección del día adecuado, de acuerdo con esta creencia, puede aumentar considerablemente sus efectos.

Las ocasiones más propicias son:

Durante la luna nueva: se vincula con el inicio de ciclos y nuevas oportunidades.

En periodos de cambios personales: tales como mudanzas, separaciones o el inicio de proyectos.

Tras etapas de estrés o conflictos: para revitalizar la energía del hogar.

Al comienzo del mes: como un recurso simbólico para activar la prosperidad.

Ritual del Feng Shui: Potencia tus intenciones con arroz bajo la cama

Para aquellos que buscan experimentar con esta práctica, el Feng Shui aconseja llevar a cabo el proceso de manera consciente y con una intención definida.

Muchas personas complementan este proceso con una intención mental o una frase positiva centrada en lo que desean atraer a su existencia, como bienestar, tranquilidad o prosperidad.

Pasos sugeridos:

Colocar un pequeño recipiente con arroz crudo (preferentemente blanco).

Ubicarlo debajo de la cama en un sitio discreto.

Dejarlo allí durante un mínimo de siete días.

Una vez transcurrido ese periodo, desechar el arroz (no debe ser consumido).

Si se desea continuar con el ritual, reemplazarlo por arroz nuevo.

Rituales con arroz en Feng Shui para un hogar armonioso

El uso del arroz en rituales de Feng Shui se ha vuelto popular entre quienes buscan mejorar su entorno. Expertos sugieren que esta práctica no solo puede atraer estabilidad y bienestar, sino que también fomenta un ambiente más armonioso, propicio para el descanso y la recuperación emocional.

Además, se estima que la energía del hogar puede transformarse si se realizan rituales en momentos propicios, como durante la luna nueva o después de situaciones estresantes. Estos detalles pueden potenciar los beneficios del arroz y ayudar a quienes buscan un cambio positivo en su vida cotidiana.