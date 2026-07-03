Poner una moneda adentro del freezer: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: Archivo

Entre los múltiples trucos que se han viralizado hay uno que llama la atención por su practicidad y relevancia. Se trata del método de la moneda en el freezer. Esta sencilla técnica se volvió viral por una sencilla razón que impacta en la seguridad alimentaria.

Las escapadas de fin de semana son el momento ideal para desconectar, pero al regresar a casa, una duda suele aparecer y gira en torno a si se cortó la luz durante esos días.

Aunque la luz esté prendida al volver, un apagón prolongado podría haber roto la cadena de frío de tus alimentos, convirtiéndolos en un riesgo para la salud sin que el aspecto o el olor lo delaten.

Para evitar sorpresas, existe un método infalible que solo requiere tres elementos: una taza, agua y una moneda.

Cómo funciona el truco de la moneda en el freezer

Seguí estos pasos antes de cerrar la puerta de tu casa para garantizar la seguridad de los alimentos al regresar:

Congelar el agua: llenar una taza con agua y llevala al freezer hasta que esté completamente sólida. Colocar la moneda: una vez que tengas el bloque de hielo, poné una moneda sobre la superficie. Dejarla en el freezer: volver a meter la taza con la moneda arriba y disfrutá de tu viaje.

Poner una moneda adentro del freezer: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: Archivo

Cómo saber si se cortó la luz o no

Una vez de regreso nuevamente, lo primero que se debe hacer es revisar la posición de la moneda dentro de la taza , que es lo que dará la pauta de si hubo o no algún corte energético:

Si la moneda sigue arriba: excelente noticia. No hubo cortes de luz o fueron tan breves que el hielo no llegó a derretirse. Tus alimentos están en perfecto estado.

Si la moneda está en el medio: hubo un corte de energía considerable. El hielo se derritió parcialmente y se volvió a congelar. Es recomendable revisar con cuidado los lácteos y carnes.

Si la moneda está en el fondo: El corte de luz fue lo suficientemente largo como para que el agua se derritiera por completo. Esto significa que la comida perdió su cadena de frío y volvió a congelarse cuando volvió la luz. En este caso, lo más seguro es descartar los productos perecederos para evitar una intoxicación alimentaria.

Qué hacer con la mercadería si se cortó la luz

Lo más importante que se debe tener en cuenta es que si el corte fue muy largo, es probable que la mercadería haya perdido la cadena de frío y deba desperdiciarse, ya que al consumir lácteos o carnes puede generar problemas en la salud.