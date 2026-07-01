Antes de terminar en la basura, las cáscaras de naranja pueden tener un uso práctico dentro del hogar.

Durante el invierno, cuando los baños suelen permanecer más cerrados y la ventilación disminuye, muchas personas recurren a este sencillo truco casero para ayudar a mantener un aroma más fresco en el inodoro de forma natural.

Aunque no reemplaza la limpieza ni la desinfección, esta práctica aprovecha los aceites esenciales para neutralizar temporalmente los malos olores y aportar una agradable fragancia cítrica.

Cáscaras de naranja en el inodoro: un truco casero para eliminar malos olores de forma natural Imagen ilustrativa (El Cronista)

¿Para qué sirve tirar cáscaras de naranja en el inodoro?

El principal beneficio de este método está relacionado con el perfume natural que desprenden las cáscaras de naranja.

La naranja contiene limoneno, un aceite esencial responsable de su característico aroma cítrico, que por entrar en contacto con el agua libera una fragancia capaz de disimular los olores desagradables.

Entre las ventajas más destacadas de este truco casero se encuentran:

Ayuda a neutralizar los malos olores del inodoro

Deja un aroma fresco sin utilizar aromatizantes artificiales.

Permite reutilizar un residuo orgánico antes de desecharlo.

Complementa la limpieza habitual del baño.

Es una alternativa simple y económica para el mantenimiento semanal.

Si bien muchas personas lo incorporan a su rutina doméstica, los especialistas recuerdan que su efecto es únicamente aromático y no tiene propiedades desinfectantes.

Cómo usar las cáscaras de naranja en el baño sin dañar las cañerías y qué errores evitar Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo usar correctamente las cáscaras de naranja sin dañar las cañerías

Para obtener el mejor resultado, el procedimiento es muy sencillo:

Utilizar la cáscara de una naranja recién consumida. Cortarla en varios trozos pequeños. Colocar las cáscaras dentro del inodoro. Dejarlas actuar entre 20 y 30 minutos. Retirarlas antes de accionar la descarga y desecharlas en la basura o en el compost.

Este último paso es fundamental. Las cáscaras nunca deben arrojarse por el inodoro, ya que podrían provocar obstrucciones en las cañerías, especialmente si el hábito se repite con frecuencia.

Cuándo este truco no alcanza y qué hacer para mantener el baño limpio

Aunque las cáscaras de naranja ayudan a perfumar el ambiente, no solucionan problemas de higiene ni reemplazan una limpieza profunda.

Este método no resulta suficiente cuando existen:

Olores persistentes provocados por fallas en las cañerías.

Acumulación importante de sarro.

Manchas difíciles de remover.

Obstrucciones en el inodoro.

Necesidad de eliminar bacterias, virus y otros microorganismos.