Este martes, 30 de junio de 2026, la cotización deldólar llegó a 3417.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,59%.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -0.73% y en el último año acumula un descenso de -10.76%, señalando una tendencia bajista.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, el dólar tuvo cinco alzas y cinco caídas, en rachas breves y sin días planos, con volatilidad moderada y un cierre cercano al nivel inicial.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue de 6.04%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.25%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia al alza en comparación con los días pasados. Esto sugiere una posible fortaleza de la moneda y aumentos en la confianza del mercado.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia pagarán 341747 pesos colombianos; 200 dólares costarán 683494 pesos y 500 dólares costarán 1708735 pesos, considerando un valor por unidad de 3417.47 pesos colombianos.