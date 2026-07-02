Tras el último fin de semana largo por el asueto nacional declarado para el lunes 15 de junio, miles de trabajadores en Argentina tendrán la posibilidad de disfrutar de otros tres días de descanso seguidos gracias que declararon feriado para el próximo lunes 6 de julio.

Cabe destacar en este caso que no se trata no se trata de un descanso a nivel nacional , tal como ocurrió con el del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, sino de un cese de tareas local.

¿Quiénes tendrán feriado del lunes 6 de julio?

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para un grupo de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria.

La ciudad bonaerense de Campana conmemorará su aniversario fundacional el próximo viernes para conmemorar aquel 6 de julio de 1885 y se dará paso a un nuevo fin de semana largo.

Fuente: Shutterstock Laura Primo

De esta manera, los trabajadores de la administración pública tendrán el día libre y podrán disfrutar de un fin de semana largo. En caso de los empleados del sector privado, dependerá de la decisión de cada empleador.

Qué pasará con el feriado del 9 de julio

Desde el Gobierno nacional informaron que, además d el feriado inamovible del 9 de julio que cae jueves, se incluirá un puente el viernes 10 para dar paso a 4 días de descanso. Esta fecha conmemora el Día de la Independencia Nacional firmada en 1816.

Feriados nacionales 2026: cuales son los próximos

De cara a lo que resta del año, el calendario de feriados y días no laborables del 2026 indica lo siguiente: