Poner papel aluminio en el congelador: para qué sirve y que efecto logra a largo plazo.

El papel de aluminio es uno de esos elementos que casi todos tienen en la cocina pero que la mayoría usa solo para envolver alimentos. Sin embargo, miles de personas ya lo aplican con otro fin: eliminar la acumulación de hielo en el congelador sin apagar el electrodoméstico.

La escarcha en el congelador no solo ocupa espacio: también hace que el aparato trabaje más, consuma más energía y se deteriore antes.

En este contexto, este truco casero resuelve el problema de forma rápida y sin productos químicos.

Por qué se acumula el hielo y cómo actúa el aluminio

El hielo se forma cuando entra humedad al interior del congelador, ya sea por aperturas frecuentes de la puerta, cierre deficiente o guardado de alimentos calientes sin enfriar previamente.

Con el tiempo, esa humedad se congela y se adhiere a las paredes formando capas cada vez más gruesas.

El truco del aluminio aprovecha una propiedad física básica: el metal conduce y distribuye el calor de forma uniforme.

El truco del aluminio aprovecha una propiedad física básica: el metal conduce y distribuye el calor de forma uniforme.

Al combinarlo con la acción del vapor, se logra que el hielo se desprenda en minutos. El procedimiento es simple:

Forrá con papel de aluminio las paredes internas del congelador donde se acumuló el hielo, presionando para que quede bien adherido. Herví agua en un recipiente pequeño, de metal o cerámica, que entre cómodamente en el congelador. Colocá el recipiente con cuidado dentro y cerrá la puerta. Dejá actuar entre 10 y 15 minutos: el vapor queda atrapado y el aluminio distribuye el calor de forma pareja. Retirá el hielo con una espátula de plástico, nunca metálica, para no dañar las paredes.

Qué beneficios tiene a largo plazo

Un congelador libre de escarcha no solo tiene más espacio: también reduce el consumo de electricidad, ya que no necesita trabajar de más para mantener la temperatura.

Además, al eliminar esa carga, el motor del electrodoméstico se desgasta menos, lo que extiende su vida útil.

Si bien este método no reemplaza la descongelación periódica completa, es una solución eficaz para mantenerlo en buen estado entre un mantenimiento y otro.

El truco no requiere ningún producto especial: solo el rollo de aluminio que ya tenés en casa.