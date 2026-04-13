Los rieles de las ventanas suelen acumular polvo, tierra, restos de hojas y humedad con el paso del tiempo. En especial en los modelos corredizos, esta zona es de difícil acceso, por lo que muchas veces la limpieza queda incompleta. Sin embargo, un truco simple con una esponja común permite resolverlo de forma práctica y sin necesidad de desarmar nada. El método consiste en adaptar una esponja a la forma de los rieles. Para eso, se apoya sobre la ventana y se marcan con un lápiz o marcador los espacios donde coinciden las ranuras. Luego, con un cúter o cuchillo, se realizan pequeños cortes siguiendo esas marcas. Una vez lista, se humedece con agua y detergente. Al deslizarla por los rieles, la esponja encaja en cada espacio y permite remover la suciedad acumulada en profundidad, incluso en los sectores más angostos. En los rieles no solo se junta polvo, también pueden acumularse pequeñas piedras, restos orgánicos y hasta insectos. Con el tiempo, esto puede afectar el deslizamiento de la ventana y generar trabas al abrir o cerrar. Además, al ser flexible, la esponja se adapta a distintos tamaños de rieles y puede reutilizarse varias veces. La frecuencia depende del entorno. En zonas con mucho polvo, tránsito o exposición al exterior, se recomienda hacerlo al menos una vez por semana. En otros casos, puede alcanzarse con una limpieza cada 15 días. Mantener esta parte de la ventana en buen estado no solo mejora la higiene del hogar, sino que también ayuda a prolongar la vida útil del sistema corredizo. Para una limpieza más completa, se puede: Se trata de un truco sencillo, económico y efectivo, que facilita una tarea que suele resultar incómoda y la vuelve mucho más rápida.