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Limpiar el baño es una de las tareas más importantes para garantizar la salubridad del hogar. Se trata de uno de los lugares donde más se acumulan bacterias que pueden representar un riesgo para la salud y por ello es fundamental tener una rutina eficiente para lograr una desinfección profunda.
En el mercado hay miles de productos de limpieza disponibles. Sin embargo, a menudo cuentan con ingredientes tóxicos que pueden tener efectos adversos para las personas y para el medioambiente. Por eso, a continuación, se presenta un método para limpiar el inodoro sin productos agresivos, de forma segura y eficaz.
Limpieza del hogar de manera efectiva
El inodoro es uno de los espacios donde se concentra una gran cantidad de sarro y bacterias. El sarro, un compuesto calcáreo, se adhiere de manera obstinada dentro del inodoro, lo que representa un verdadero dolor de cabeza para aquellos que deben realizar la limpieza diaria.
A pesar de que el mercado dispone de una extensa variedad de productos potentes para eliminar esta suciedad, muchos de ellos pueden resultar irritantes para la salud y menos amigables con el medio ambiente.
En muchos otros aspectos de la vida, la solución radica en lo que ya posee en su hogar: componentes como el bicarbonato de sodio y el vinagre han recuperado su valía gracias a la reactivación de trucos de limpieza antiguos.
Descubre cómo eliminar el sarro de tu inodoro con limón
El truco más elemental para eliminar el sarro del inodoro solamente requiere de un ingrediente que seguramente se encuentra en su hogar: el limón. Este cítrico puede contribuir a aflojar el sarro y a mejorar la apariencia del inodoro.
Guía paso a paso: limpia el inodoro con limón y elimina sarro y malos olores
- Exprima el jugo de 3 a 5 limones (cuanto mayor es el sarro, mayor es la cantidad).
- Vierta el jugo dentro del inodoro, dirigiéndose a las áreas con sarro y manchas.
- Deje actuar varias horas o toda la noche para que el ácido cítrico facilite la eliminación de la suciedad.
- A la mañana siguiente, frote con un cepillo (o esponja) toda la superficie interna.
- Si desea reforzar, agregue unas gotas de jabón líquido y frote nuevamente.
- Tire de la cadena para enjuagar y estará listo.
- Si el sarro permanece muy adherido, repítalo 1 o 2 veces.