El mate es parte de la rutina diaria y, en los últimos años, muchas personas empezaron a sumar hierbas naturales para variar su sabor. Entre las más elegidas aparece la menta, que aporta frescura y algunos beneficios asociados al bienestar. A diferencia del café, que suele ser la opción más común para mantenerse activo, el mate con menta se presenta como una alternativa más suave. Puede ayudar a sostener la concentración sin generar tanta sensación de nerviosismo. Agregar menta no solo cambia el sabor, sino que también puede tener algunos efectos positivos: Hay distintas formas de sumar menta a la preparación: Además de sus posibles beneficios, incorporar hierbas al mate también responde a una búsqueda de variedad en el consumo diario. Pequeños cambios en la preparación permiten modificar el sabor, adaptándola a las preferencias de cada persona.