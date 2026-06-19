Las plantas de interior no solo dan vida al hogar: también aportan una decoración natural y llena de color. Entre ellas, hay tres especies con la particularidad especial de pueden crecer en agua y se volvieron tendencia en los últimos años.

Se trata de la tradescantia, el singonio y la monstera. Estas plantas pueden cultivarse en frascos de vidrio, jarrones o recipientes decorativos que dejan ver sus raíces. Además, requieren cuidados mínimos.

Tradescantia, singonio y monstera: las favoritas para crecer en agua

La tradescantia es una de las preferidas por sus hojas en tonos verdes, violetas y plateados. Sus tallos crecen rápido y permiten multiplicar la planta fácilmente a partir de esquejes.

Tradescantia, una de las aliadas para los departamentos. Photographer Husniyye Mammadova

Para mantenerla, basta colocar un tallo en agua y asegurarse de que algunos nudos queden sumergidos. Su crecimiento colgante luce muy bien en estantes, repisas o escritorios.

El singonio se destaca por sus hojas en forma de flecha y su aspecto tropical. Combina tanto con estilos modernos como con espacios más naturales. Puede crecer en agua a partir de esquejes y adaptarse durante largos períodos si recibe luz indirecta y el recipiente se mantiene limpio.

La monstera, también conocida como costilla de Adán, es una de las plantas de interior más buscadas por el tamaño y la forma de sus hojas. Aunque suele cultivarse en tierra, sus esquejes también pueden desarrollarse en agua y convertirse en una pieza central de la decoración.

Por qué elegir plantas en agua para decorar

Estas especies permiten decorar sin tierra ni macetas tradicionales. Son prácticas para espacios pequeños y facilitan observar el crecimiento de las raíces.

Además, requieren menos mantenimiento que muchas otras plantas y aportan un toque natural y moderno a cualquier ambiente.

Cultivar plantas en agua es una forma simple y original de transformar la casa, sumar verde a los espacios y disfrutar de la naturaleza con poco esfuerzo.

La monstera funciona como un humidificador natural dentro del hogar.

Consejos clave para cuidar plantas en agua

Para que estas especies crezcan bien, es fundamental cambiar el agua cada una o dos semanas y limpiar el recipiente seguido. También hay que evitar que estén cerca de fuentes de calor, como estufas o radiadores.

Lo ideal es ubicarlas en lugares con buena luz natural, pero sin sol directo, sobre todo en las horas más fuertes del día.

Por su resistencia, bajo mantenimiento y valor ornamental, estas plantas son una buena opción para llenar la casa de verde en invierno, sin tierra y sin complicaciones.