Expertos recomiendan reemplazar el aire acondicionado por sistemas de conductos que permiten ingresar aire fresco directamente desde el exterior.

Ante las altas temperaturas que ya afectan a México y Europa, los expertos en arquitectura recomiendan priorizar sistemas de conductos que introducen aire fresco del exterior, en lugar de depender únicamente del aire acondicionado.

Un buen aislamiento y una ventilación bien planificada son claves para mantener la frescura del hogar y reducir el uso de la climatización artificial.

La arquitectura pasiva como alternativa al aire acondicionado

Con un verano que se anticipa como uno de los más calurosos en España e Italia, y el costo de la electricidad aún elevado, confiar solo en sistemas de climatización convencionales ya no se considera la mejor opción.

Jordi Martí, arquitecto especializado en construcción sostenible, y Micheel Wassouf, experto en arquitectura bioclimática, explicaron en el diario El Español que la clave no está en producir frío artificialmente, sino en diseñar viviendas de forma inteligente.

Wassouf señaló que, aunque muchos optarían por un aire acondicionado convencional, existe una alternativa mejor: una red de conductos que trae aire fresco del exterior.

Este sistema permite la entrada de aire filtrado de forma controlada, sin necesidad de una bomba de calor que recircule el aire con un alto costo energético.

Ambos expertos coincidieron en que la estrategia principal consiste en asegurar un buen aislamiento de la vivienda y combinarlo con esta red de conductos.

Protección solar, ventanas y ventilación natural

Para lograr un aislamiento efectivo, lo primero es evitar que el calor entre a la vivienda. Según los arquitectos, usar elementos de arquitectura pasiva reduce la necesidad de gastar mucha energía en refrigeración.

Wassouf mencionó como componentes clave:

la protección solar

un buen aislamiento térmico

ventanas adecuadas

el trabajo con la ventilación natural.

Una casa hermética y bien aislada evita que las temperaturas internas suban de forma drástica, incluso en los días más calurosos.

Martí explicó que, en los días en que ya no es posible ventilar, una casa pasiva evita que entre el calor y aporta solo el frío necesario —que es muy poco— a través del sistema de conductos, en lugar de usar un aire acondicionado convencional que termina calentando el exterior.

Estrategias para modernizar el hogar y ahorrar energía

Los expertos coincidieron en la necesidad de modernizar las viviendas aplicando principios de arquitectura pasiva, combinando estrategias tradicionales con innovaciones tecnológicas.

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Para la protección solar y evitar la radiación directa, recomiendan el uso de persianas o toldos.

Para lograr una ventilación cruzada efectiva, es importante ubicar las ventanas de forma estratégica, generando corrientes de aire naturales.

Finalmente, para regular la temperatura interior —ya sea para conservar el frío o el calor— es fundamental contar con ventanas de buena calidad.

Siguiendo estas pautas, es posible mantener una temperatura agradable en casa sin un gasto excesivo en la factura eléctrica por el uso diario del aire acondicionado.