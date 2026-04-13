El sistema de transporte público arrancó 2026 con cambios en la Tarjeta SUBE en distintas provincias. La actualización de datos pasó a ser un requisito clave para quienes utilizan beneficios locales, ya que de eso depende mantener los descuentos en el boleto. Con boletos que ya superan los $ 870 en la provincia de Buenos Aires y valores aún más altos en trayectos largos, adquiere más relevancia este beneficio nacional que otorga una reducción del 55% en el pasaje. Las autoridades fijaron como fecha límite el 31 de enero de 2026 para completar la renovación de la tarifa social. Quienes cumplieron con ese paso continúan accediendo a los descuentos locales sin interrupciones. En cambio, los usuarios que no realizaron el trámite a tiempo deben abonar el pasaje completo hasta que su tarjeta vuelva a estar validada en el sistema. Esta medida impacta principalmente en quienes combinan beneficios nacionales con descuentos provinciales o municipales. La actualización es necesaria en varios distritos del país, entre ellos: En el caso de quienes utilizan la versión digital desde el celular, el proceso suele ser automático, aunque se recomienda revisar el estado desde la aplicación. Completar la actualización permite conservar los beneficios locales para: Por otro lado, el descuento nacional sigue activo sin necesidad de renovación para: Quienes aún no están incluidos pueden iniciar el trámite de forma online. El proceso se completa en tres pasos: Se genera desde Mi ANSES, dentro de la sección de programas y beneficios. Este código vincula los datos del usuario con la tarjeta. Luego, se debe ingresar al sitio oficial de SUBE y asociar la tarjeta al perfil personal para habilitar el atributo social. El último se puede hacer en una Terminal Automática SUBE o desde la app en celulares Android con NFC. Sin esta activación, el beneficio no se aplica. Mantener los datos actualizados y completar el proceso a tiempo permite seguir accediendo a los descuentos y evitar pagar de más en cada viaje.