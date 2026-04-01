La canela es una de las especias más antiguas del mundo y, más allá de su uso en la cocina, carga con siglos de simbolismo en distintas culturas. Desde las civilizaciones egipcia y romana hasta las tradiciones del Ayurveda y el Feng Shui, esta fragante corteza fue considerada un elemento de alta vibración energética, capaz de purificar ambientes, alejar malas energías y, sobre todo, atraer prosperidad y abundancia. Hoy, ese legado milenario se renueva en rituales sencillos que se viralizan en redes sociales y que cada vez más personas incorporan a su vida cotidiana. Uno de los usos que más circula últimamente es el de llevar canela en polvo envuelta en papel aluminio dentro del bolsillo o la cartera. La práctica combina dos elementos con significado propio: la canela, asociada desde antiguo a la buena fortuna y el flujo del dinero, y el papel aluminio, cuyo brillo metálico es interpretado en el Feng Shui como un escudo que protege la energía del dinero, bloquea gastos imprevistos y refleja envidias o influencias negativas. Juntos, formarían un amuleto portable que acompaña a quien lo lleva durante el día. La lógica detrás del ritual es simple: se coloca una pequeña cantidad de canela en polvo sobre un trozo de papel aluminio, se dobla con cuidado para que el polvo quede contenido, y se guarda en la billetera, el bolsillo o la cartera. Quienes lo practican recomiendan hacerlo con intención, es decir, acompañar el gesto con un decreto o visualización relacionada con la abundancia y la prosperidad que se desea atraer. Desde la perspectiva del esoterismo y la ley de atracción, llevar la canela cerca del cuerpo funciona como un recordatorio constante de los objetivos financieros y actúa como un “imán” de energía positiva. El aroma cálido y persistente de la especia estimularía, según estas tradiciones, un estado mental enfocado en la abundancia, lo que a su vez influiría en las decisiones y oportunidades que se presentan a lo largo del día. Vale aclarar que no existe evidencia científica que respalde estas propiedades energéticas o financieras de la canela. Desde el punto de vista racional, se trata de una práctica simbólica y cultural cuyo efecto real estaría vinculado a la psicología positiva: el simple acto de llevar un “amuleto” puede generar una actitud más confiada y enfocada, lo que indirectamente podría impactar en el comportamiento y las decisiones de quien lo practica.