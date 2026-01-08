En esta noticia

Cada vez más personas recurren a trucos caseros para cuidar y limpiar su hogar sin gastar de más. Entre ellos, destaca uno que consiste en colocar una esponja dentro del lavarropas.

Este método, fácil y económico, permite eliminar residuos que se acumulan durante el lavado y que pueden afectar tanto la ropa como el funcionamiento del electrodoméstico.

¿Para qué sirve poner una esponja en el lavarropa?

Colocar una esponja limpia dentro del tambor antes de iniciar el ciclo de lavado ayuda a atrapar pelos, pelusas y pequeños residuos que se desprenden de la ropa. Gracias a su superficie porosa, la esponja actúa como un filtro adicional, evitando que estas partículas se dispersen entre las prendas o lleguen al filtro del lavarropas.

Este truco no solo mejora la limpieza de la ropa, sino que también contribuye a prolongar la vida útil del electrodoméstico, ya que reduce la acumulación de suciedad en el tambor y en el sistema de drenaje.

¿Cada cuánto tiempo hay que lavar el lavarropas?

Además de usar la esponja, es fundamental limpiar el lavarropas con regularidad. En verano, se recomienda hacerlo cada 10 a 15 lavados o al menos una vez al mes, debido a que el calor y la humedad favorecen la aparición de hongos y malos olores.

¿Cómo limpiar el lavarropas de forma fácil y rápida?

Si el lavarropas tiene mal olor o acumulación de residuos, se lo puede dejar como nuevo en pocos minutos siguiendo estos pasos:

  • Vaciar el tambor por completo, sin ropa ni restos visibles.
  • Colocar vinagre blanco directamente en el tambor: actúa como desinfectante natural y neutraliza olores.
  • Agregar dos cucharadas de bicarbonato de sodio, que ayuda a eliminar manchas y residuos pegados.
  • Elegir un ciclo corto con la temperatura más alta posible, sin ropa: el calor potencia la acción del vinagre y el bicarbonato.
  • Al finalizar, limpiar la goma del tambor con un trapo húmedo o cepillo para quitar moho y revisar el filtro, donde suelen quedar pelusas.