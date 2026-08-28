En esta noticia La polémica por la muerte de Glenn Close

A pesar del revuelo y la alarma generada en las últimas horas por una reciente publicación en sus redes sociales, la famosa actriz Glenn Close demostró que está viva, goza de buena salud y no hay motivo alguno para especular con su muerte.

La icónica intérprete hollywoodense de 79 años mostró que se encuentra descansando en su propiedad de Bozeman, Montana . La estrella del cine señaló que se encontraba recargando energías y disfrutando de un excelente presente profesional en medio de un breve receso en su agenda.

La polémica por la muerte de Glenn Close

La grabación provocó una ola instantánea de conmoción entre su público. La atmósfera melancólica de la escena, combinada con el plano elegido y un clima sensible acentuado por el reciente fallecimiento de otras grandes figuras como Tim Curry y Dolly Parton.

Esta oleada llevó a miles de fans a interpretar erróneamente el mensaje como una suerte de despedida o anuncio trágico.

En la filmación tomada al aire libre al caer la tarde, la estrella se dirigió serenamente a su audiencia pronunciando las palabras que encendieron las alarmas: “ Hola a todos, ya estoy en casa, calmándome, vistiendo la remera de mi madre, dejando que el viento me sople la cara mientras veo el sol esconderse. Me siento bendecida. Saludos a todos. Adiós ”.

Tras la conmoción desatada, la propia actriz buscó transmitir tranquilidad sobre su bienestar personal compartiendo una reflexión sobre la simplicidad de la vida y el descanso cotidiano.