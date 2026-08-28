Aquaphor es una pomada reparadora indicada para zonas de la piel muy secas, agrietadas o irritadas.

Ana Peleteiro, medallista olímpica española en triple salto, ha contado cómo incorpora una conocida pomada reparadora a su rutina de cuidado personal. El producto está pensado para formar una barrera protectora sobre la piel y ayudar a mantener la hidratación en zonas secas o irritadas.

De acuerdo con Women’s Health, la deportista utiliza Aquaphor de Eucerin como parte de los cuidados que mantiene mientras se prepara para sus competencias y sesiones de entrenamiento, especialmente por el desgaste que la actividad física puede generar sobre la piel.

¿Para qué utiliza Ana Peleteiro la pomada Aquaphor?

Los entrenamientos frecuentes pueden favorecer la aparición de rozaduras, grietas, sequedad e irritaciones, especialmente en zonas sometidas a fricción. En ese contexto, Peleteiro explica que el producto la acompaña durante su preparación deportiva.

La atleta señala que necesita mantener la piel en buenas condiciones mientras entrena con la misma intensidad que durante una competencia. Por ese motivo, utiliza Aquaphor para proteger y favorecer la regeneración de la piel.

Aquaphor es una pomada reparadora indicada para zonas de la piel muy secas, agrietadas o irritadas. Eucerin

La pomada crea una película protectora semipermeable que ayuda a conservar la humedad y permite que la piel continúe realizando su intercambio con el exterior. Esta característica hace que pueda utilizarse sobre diferentes zonas que presentan sequedad o irritación.

Una pomada pensada para pieles secas e irritadas

Aquaphor es un producto de Eucerin que lleva décadas formando parte de las opciones destinadas al cuidado de pieles muy secas, agrietadas o irritadas. Su fórmula está diseñada para crear un entorno favorable para la recuperación de la barrera cutánea.

Entre sus componentes se encuentran pantenol, glicerina y bisabolol, ingredientes asociados con la hidratación y el confort de la piel. Además, la versión reparadora se caracteriza por no incorporar perfume ni conservantes, lo que permite su uso en pieles especialmente sensibles.

Su textura oclusiva hace que sea especialmente útil en áreas donde se necesita reducir la pérdida de humedad y proteger la superficie cutánea frente a factores externos.

Los diferentes usos de la pomada reparadora

Aunque la deportista la utiliza vinculada a las exigencias del entrenamiento, Aquaphor no está destinada exclusivamente a personas que practican deporte. Su carácter multiuso permite emplearla en distintas situaciones relacionadas con la sequedad y la irritación de la piel.

Entre sus usos habituales se encuentran el cuidado de labios agrietados, manos secas, cutículas, talones y otras zonas con descamación. También puede utilizarse para aliviar el efecto de las rozaduras y como parte del cuidado de tatuajes, siguiendo las indicaciones correspondientes.

En bebés, algunas presentaciones también están indicadas para el cuidado de la zona del pañal. Sin embargo, no debe aplicarse sobre heridas abiertas, húmedas o sangrantes.

Cómo actúa sobre la piel

El principal mecanismo de este tipo de pomadas consiste en reducir la pérdida de agua de la superficie cutánea mediante una barrera protectora. Esto permite mantener un nivel adecuado de humedad mientras la piel recupera progresivamente su función de barrera.

Por esa razón, puede resultar especialmente interesante en codos, rodillas, manos, pies, labios y otras zonas muy secas. Su utilización debe ajustarse a las necesidades de cada persona y, ante irritaciones persistentes o lesiones importantes, es recomendable consultar con un profesional sanitario.