Lorena convirtió una furgoneta camperizada en su vivienda y espacio de trabajo para llevar adelante un estilo de vida nómade.

Lorena decidió cambiar la forma en la que vivía y encontró en una furgoneta camperizada una alternativa para tener al mismo tiempo vivienda y espacio de trabajo. La joven emprendedora y creadora de contenido desarrolla allí distintas actividades que le permiten generar ingresos mientras mantiene un estilo de vida nómade.

Conocida en TikTok como @lore_seamountain, es terapeuta de medicina natural y durante años buscó una manera de combinar sus intereses profesionales con una rutina que le permitiera disponer de mayor autonomía . Su principal objetivo era no pasar la vida trabajando sin tiempo para sí misma.

De qué trabaja Lorena mientras vive en una furgoneta camperizada

Una de sus principales fuentes de ingresos es la terapia de medicina natural. Lorena realiza consultas de manera online, lo que le permite atender a sus clientes sin depender de un consultorio físico y continuar con su actividad mientras se desplaza de un lugar a otro.

A este trabajo le sumó una segunda actividad como embajadora de una empresa dedicada a suplementos y cosmética natural. Según cuenta, este proyecto también está relacionado con su interés por el bienestar y le permite obtener ingresos adicionales.

Lorena convirtió una furgoneta camperizada en su vivienda y espacio de trabajo para llevar adelante un estilo de vida nómade. Instagram (@lore_seamountain)

La tercera actividad tiene un componente más creativo. Lorena se dedica a la elaboración de joyería artesanal, una tarea que disfruta desde pequeña y que utiliza como una forma de desarrollar su creatividad y llevar adelante sus propios proyectos.

Cómo es vivir y trabajar dentro de una furgoneta

La combinación de sus tres actividades le permitió construir una rutina más flexible, pero vivir sobre ruedas también implica modificar hábitos y organizar cuidadosamente las tareas cotidianas.

En una vivienda convencional, cuestiones como el acceso al agua, la electricidad o la conexión a internet suelen estar resueltas. En una furgoneta, en cambio, Lorena debe planificar estos aspectos para poder mantener tanto su vida cotidiana como sus actividades laborales.

La conexión resulta especialmente importante porque necesita atender sus consultas a distancia. Al mismo tiempo, debe encontrar lugares donde pueda estacionar, trabajar y permanecer durante los períodos que necesite.

Los gastos y desafíos de vivir sobre ruedas

El estilo de vida nómade no significa que desaparezcan todos los gastos asociados a una vivienda. Algunos simplemente cambian. El combustible representa una parte importante del presupuesto y el vehículo requiere mantenimiento , además de posibles reparaciones o gastos inesperados.

También es necesario encontrar lugares adecuados para estacionar y pasar la noche, especialmente cuando la intención es permanecer varios días en una misma zona.

Por eso, la organización se convierte en un elemento fundamental. Lorena debe distribuir su tiempo entre las consultas online, sus actividades comerciales y la elaboración de joyería, mientras administra los recursos necesarios para mantener su hogar sobre ruedas.

#vanlife #camper #vidaalternativa #vivirdiferente ♬ sonido original - lore_seamountain @lore_seamountain Hace unos años viajaba durmiendo en mi coche y no tenía ni idea de que acabaría viviendo en una camper, construyendo un camión vivienda y creando una marca de joyería artesanal. La realidad es que nunca se trató de los vehículos ni de las joyas. Todo ha sido una excusa para construir una vida que se parezca más a quien soy y a quien quiero llegar a ser. Supongo que al final la vida va de eso: de ir construyendo tu lugar en el mundo, pieza a pieza. Sin tener todas las respuestas, pero avanzando igualmente. ¿Y tú? ¿Qué estás construyendo ahora mismo? . . . #vidapropia

La búsqueda de una vida con más tiempo y autonomía

La decisión de abandonar una rutina convencional estuvo vinculada principalmente con la búsqueda de mayor libertad. Lorena explica que no quería construir una vida en la que el trabajo ocupara todo su tiempo y limitara la posibilidad de desarrollar otros intereses.

Su experiencia muestra que vivir en una furgoneta camperizada implica aceptar ciertas incomodidades y asumir nuevas responsabilidades, pero también puede ofrecer la posibilidad de trabajar desde distintos lugares y organizar el tiempo con mayor autonomía.

En su caso, la combinación entre el trabajo a distancia, los emprendimientos y la movilidad terminó convirtiéndose en una alternativa para acercarse al estilo de vida que buscaba.