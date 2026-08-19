El folklore argentino atraviesa horas de tristeza por la muerte de José Luis “Pucho” Ponce, histórico integrante de Los Tekis. El músico tenía 68 años y falleció durante la madrugada de este miércoles 19 de agosto. La propia banda confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

Ponce fue una pieza importante en la historia de Los Tekis, agrupación con la que estuvo vinculado durante más de tres décadas. Desde su incorporación en la década de 1990, participó de una etapa fundamental para el crecimiento del conjunto jujeño y de su consolidación dentro de la música popular argentina.

Su bajo formó parte del sonido característico de la banda, especialmente en canciones vinculadas con el folklore, los carnavalitos y la celebración del Carnaval, uno de los acontecimientos más representativos de la cultura jujeña.

Murió “Pucho” Ponce, histórico integrante de Los Tekis

La noticia fue comunicada por los propios integrantes de Los Tekis, quienes despidieron a su compañero con un emotivo mensaje publicado en redes sociales.

En el texto, recordaron a Ponce no solamente por su aporte musical, sino también por el vínculo personal que construyó con el resto de la agrupación. “Hoy ya no estás físicamente entre nosotros, pero tu espíritu trasciende en cada canción y en cada corazón carnavalero”, expresaron.

Murió José Luis “Pucho” Ponce. Instagram Los Tekis.

Los músicos también destacaron algunos de los momentos compartidos durante tantos años de giras y escenarios. “Pucha que vamos a extrañar esos abrazos de buen tipo, las charlas materas entre miles de anécdotas y las risas que nos regaló el camino”, escribieron.

El mensaje de despedida concluyó con una frase especialmente ligada a la identidad de la banda: “Hasta el otro carnaval, ya nos reencontraremos, cuando sea la hora”.

Quién era José Luis “Pucho” Ponce

José Luis Ponce nació el 29 de diciembre de 1957 en Villa Nueva, Córdoba. Antes de dedicarse de lleno a la música, tuvo diferentes actividades relacionadas con el mundo artístico y la comunicación, entre ellas el dibujo y la conducción radial.

Su llegada a Los Tekis ocurrió en 1995. Desde entonces, pasó a formar parte de la historia de una agrupación que logró llevar el folklore jujeño y la música andina a escenarios de distintas partes del país.

Durante más de 30 años compartió con sus compañeros recitales, viajes, giras y celebraciones del Carnaval. Su presencia dentro del grupo trascendió el rol de bajista y se convirtió en una figura cercana y muy querida por quienes compartieron escenario con él.

La trayectoria de Ponce quedó así vinculada a una de las bandas más reconocidas del folklore del norte argentino, cuya música tiene una fuerte relación con las tradiciones y celebraciones de Jujuy.

Murió José Luis “Pucho” Ponce. Instagram Los Tekis.

De qué murió “Pucho” Ponce, el histórico bajista de Los Tekis

José Luis “Pucho” Ponce murió a los 68 años durante la madrugada del miércoles 19 de agosto. Hasta el momento, Los Tekis confirmaron su fallecimiento, pero no informaron públicamente cuál fue la causa de su muerte.

Por este motivo, cualquier versión sobre los motivos del fallecimiento no fue confirmada oficialmente por la agrupación ni por su entorno.

La despedida de Soledad Pastorutti a “Pucho” Ponce

La muerte del histórico músico también generó reacciones entre artistas vinculados al folklore argentino. Una de las primeras figuras en expresar su tristeza fue Soledad Pastorutti, quien dejó un mensaje en la publicación realizada por Los Tekis.

“Los leo y no puedo creerlo... ¿de verdad esto está ocurriendo? Que pena tan grande. Como vamos a extrañar a este gran compañero. Los abrazo con todas mis fuerzas amigos. Cariños para ustedes y para la familia de mi amigo Pucho", escribió “La Sole”.

La despedida de Pastorutti se sumó a los mensajes de afecto hacia un músico que durante décadas formó parte de la escena del folklore argentino y que dejó una huella especialmente fuerte dentro de Los Tekis y del Carnaval jujeño.