Muchas señales de tránsito parecen similares a simple vista pero una pequeña diferencia puede cambiar por completo su significado y derivar en multas o infracciones.

Ese es el caso de la señal con la letra E y dos cruces rojas , que suele confundirse con la de prohibido estacionar, aunque ambas indican restricciones diferentes que todos los conductores deberían conocer.

Qué significa la señal con una E y dos cruces rojas, según las normas de tránsito

La señal conocida como R9 muestra una E atravesada por dos franjas rojas diagonales e indica que está prohibido detenerse y estacionar.

Esto significa que ningún vehículo puede permanecer detenido en ese lugar, ni siquiera durante unos segundos para subir o bajar pasajeros.

La señal con una E atravesada por dos franjas rojas diagonales indica que está prohibido detenerse y estacionar. (Imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

Por este motivo, suele instalarse en sectores donde una detención puede afectar la seguridad o entorpecer la circulación, como paradas de colectivos, accesos a hospitales, cruces peatonales o zonas de carga y descarga .

Cuál es la diferencia entre la señal de prohibido estacionar y la de dos franjas rojas

La señal R8, identificada por una E con una sola franja roja , indica únicamente que no está permitido estacionar .

En estos casos, el conductor puede detener el vehículo de manera momentánea, por ejemplo para que descienda un pasajero, siempre que no genere riesgos ni obstruya el tránsito.

La diferencia principal es que la señal con dos franjas rojas prohíbe cualquier tipo de detención, mientras que la de una sola franja solo impide dejar el vehículo estacionado.

Cómo se clasifican las señales de tránsito en Argentina

El sistema de señalización vial en Argentina contempla las siguiente categorías para ordenar la circulación: