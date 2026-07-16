Qué significa el cartel de 4 personas en fondo verde en aeropuertos y por qué tenés que conocerlo.

El cartel verde con cuatro personas en aeropuertos, conocido como punto de encuentro, es una señal internacional clave para la organización de pasajeros. Aunque parece simple, tiene una función fundamental en espacios con alta circulación.

Este símbolo muestra varias figuras humanas juntas sobre fondo verde, lo que indica un lugar seguro y accesible para reunirse en caso de separaciones o emergencias.

Qué indica el punto de encuentro en aeropuertos

El punto de encuentro se utiliza para:

Reunir pasajeros que se perdieron dentro del aeropuerto.

Establecer zonas de referencia para grupos.

Facilitar la ubicación en emergencias.

Servir como guía en espacios grandes y complejos.

El cartel verde con cuatro personas en aeropuertos, conocido como punto de encuentro, es una señal internacional clave para la organización de pasajeros. (Imagen ilustrativa) Gemini.

En este sentido, es frecuente verlo en terminales aéreas, estaciones y centros comerciales.

Por qué es importante identificarlo rápidamente

En un aeropuerto, donde hay tránsito constante y múltiples accesos, perderse es más común de lo que parece. Por eso, reconocer esta señal permite:

Ahorrar tiempo al coordinar encuentros.

Evitar situaciones de estrés.

Facilitar la comunicación entre personas.

Tener un punto fijo en caso de evacuación.

No obstante, muchas personas desconocen su significado o simplemente lo ignoran.

En conclusión, el cartel de punto de encuentro es una herramienta clave para moverte con seguridad dentro del aeropuerto y resolver situaciones imprevistas de forma rápida.