Una reciente imagen captada por la NASA ha dejado perplejos incluso a los científicos más especializados en astronomía. En el planeta considerado el “gemelo” de la Tierra apareció un detalle completamente inesperado.

El rover Perseverance, que recorre la árida y despiadada superficie de Marte, registró hace poco una impresionante panorámica que, a simple vista, parece casi de otro mundo. A partir de una foto imposible, ante la gran cantidad de polvo, se pudieron revelar aspectos inéditos del planeta.

Los detalles únicos del planeta “gemelo” de la Tierra

El 26 de mayo de 2025, el rover Perseverance aprovechó un día de cielo excepcionalmente limpio de Marte, con escaso polvo en suspensión, para capturar una extraordinaria panorámica de alta resolución en la zona conocida como Falbreen.

Con su cámara Mastcam-Z tomó 96 fotografías individuales que posteriormente se ensamblaron en un mosaico de notable detalle y profundidad visual.

Es relevante considerar que la fina capa de polvo que generalmente lo cubre, junto con la vasta distancia que nos separa, convierte en un verdadero desafío técnico la obtención de fotografías nítidas.

Entre las novedades más destacadas se encuentra la célebre “roca flotante”. Esta imponente piedra parece levitar sobre una refinada ondulación de arena oscura con forma de media luna.

Los científicos sostienen que esta roca probablemente arribó hasta ese lugar arrastrada por agua, viento o algún movimiento de ladera en el pasado, antes de quedar depositada en esa posición tan peculiar.

Captaron al planeta “gemelo” de la Tierra: su volcán es el más grande del sistema solar, albergó agua y quizá vida. Foto: NASA

Miles de millones de años en un mismo planeta

En la panorámica se aprecia claramente la transición entre rocas claras y planas, ricas en olivino y otras formaciones más oscuras y arcillosas, consideradas incluso más antiguas.

Los expertos y científicos señalan que la zona conocida como Falbreen podría albergar algunos de los terrenos más antiguos explorados por el rover Perseverance, posiblemente más viejos que el propio cráter Jezero.

En la parte inferior central de la imagen destaca un círculo blanco de abrasión de aproximadamente 5 centímetros de diámetro, creado al analizar la roca número 43. Esta perforación resulta clave, ya que sus datos ayudarán a determinar si la muestra recolectada será enviada a la Tierra en futuras misiones de retorno.

Al fondo, a más de 65 kilómetros de distancia, se distinguen colinas que completan un paisaje impresionante. Según la NASA, este tipo de vistas podría ser contemplado directamente por ojos humanos en Marte algún día.