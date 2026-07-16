Las señales de tránsito preventivas cumplen un papel fundamental para anticipar situaciones de riesgo en calles y rutas. Entre ellas existe una que suele verse en caminos de montaña y que muchas personas desconocen: la que muestra un auto negro junto a una ladera de la que caen piedras sobre un fondo amarillo.

Esta señal corresponde a Derrumbe (P.14) dentro del Sistema de Señalización Vial Uniforme previsto por la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449. Su objetivo es advertir a los conductores sobre la posibilidad de desprendimientos de rocas o tierra en el tramo que se aproxima, para que extremen las precauciones.

Qué indica la señal de Derrumbe (P.14)

La señal P.14 pertenece al grupo de las señales preventivas, identificadas por su fondo amarillo y símbolos negros. A diferencia de las reglamentarias, no establece una obligación específica, sino que alerta sobre un peligro potencial en la vía.

Señal de Tránsito de Derrumbe (P.14) Shutterstock

Cuando un conductor observa este cartel debe comprender que está ingresando a un sector donde pueden producirse desprendimientos de piedras, tierra o rocas desde una ladera cercana , especialmente después de lluvias intensas, nevadas o movimientos del terreno.

Estas zonas son frecuentes en rutas serranas, caminos de montaña y corredores que atraviesan pendientes pronunciadas.

Cómo se debe actuar al encontrar esta señal

El principal objetivo del cartel es que el conductor adapte su forma de conducir antes de ingresar al sector de riesgo. Reducir la velocidad y mantener una mayor atención permite reaccionar con más tiempo ante cualquier obstáculo inesperado sobre la calzada.

Señal de Tránsito de Derrumbe (P.14) Shutterstock

Además, los especialistas en seguridad vial recomiendan evitar maniobras bruscas y permanecer atentos tanto al estado del camino como a la posible caída de material desde los cerros o taludes.

Las principales recomendaciones

Reducir la velocidad.

Mantener una distancia prudente con otros vehículos.

Observar permanentemente la calzada.

Evitar detenerse innecesariamente en sectores señalizados.

Extremar la precaución después de lluvias o tormentas.

Por qué es importante conocer esta señal

Los derrumbes pueden producirse sin previo aviso y representar un riesgo importante para quienes circulan por rutas de montaña.