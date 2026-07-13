Las señales de tránsito están diseñadas para ordenar la circulación y reducir el riesgo de accidentes , pero algunas todavía generan confusión entre los conductores, como aquella que se identifica con un círculo blanco y borde rojo, sin ningún símbolo en su interior.

A diferencia de otras señales reglamentarias, este diseño minimalista lleva a muchas personas a preguntarse qué significa. Sin embargo, su mensaje es uno de los más importantes dentro del sistema de señalización vial argentino.

¿Qué significa la señal con un círculo blanco y borde rojo?

La señal conocida como R-100 indica prohibición total de circulación para todo tipo de vehículos en el sentido en el que está ubicada.

Esto significa que autos, motos, bicicletas, camiones y cualquier otro vehículo no pueden continuar por ese tramo , salvo que exista una autorización específica.

La señal conocida como R-100 indica prohibición total de circulación para todo tipo de vehículos en el sentido en el que está ubicada. (Foto: archivo) Generado con IA.

Se trata de una señal reglamentaria, por lo que su cumplimiento es obligatorio según la normativa vial vigente.

Qué deben hacer los autos cuando aparece esta señal

Al encontrarse con este cartel, el conductor debe detener la maniobra y buscar un recorrido alternativo autorizado .

La señal suele instalarse en lugares donde avanzar podría representar un riesgo o interferir con la circulación.

Es habitual verla en situaciones como las siguientes:

Calles cerradas al tránsito.

Accesos restringidos por obras.

Zonas peatonales.

Sectores con circulación controlada.

Ingresos donde está prohibido el paso de vehículos.

El sistema de señalización vial argentino clasifica los carteles según la función que cumplen para orientar a los conductores.

¿Cuál es la diferencia con la señal de contramano?

Este tipo de señal suele confundirse con la de contramano, aunque ambas tienen significados diferentes.

Mientras el círculo blanco con borde rojo prohíbe completamente el ingreso, la señal de contramano incorpora una barra blanca horizontal que indica que la circulación viene en sentido opuesto.

¿Cuáles son los tipos de señales de tránsito?

Las principales categorías son: