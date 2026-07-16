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Manejar por rutas rurales o caminos poco iluminados presenta carteles que generan dudas. Uno de ellos es un círculo de fondo azul con dos flechas blancas que apuntan en sentidos opuestos.

Esta señal forma parte del grupo de las informativas dentro del Sistema de Señalización Vial Uniforme, establecido por el Anexo L de la Ley 24.449 y su Decreto Reglamentario 779/95.

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Qué significa la señal I-22

Se la conoce oficialmente como I-22, “Direcciones permitidas”, y en su variante con flechas opuestas indica que el conductor puede circular en ambos sentidos a partir de ese punto.

No exige detener la marcha. Sin embargo, sí conviene reducir la velocidad antes de decidir hacia qué lado continuar el trayecto.

El conductor puede circular en ambos sentidos a partir de ese punto. (Imagen ilustrativa)
El conductor puede circular en ambos sentidos a partir de ese punto. (Imagen ilustrativa)Gemini.

Este tipo de cartel casi nunca aparece en avenidas urbanas con mucho tránsito. En esos entornos, semáforos y otras señales cumplen una función más directa.

Es habitual, en cambio, encontrarla en:

  • Rutas provinciales de doble mano poco transitadas
  • Caminos rurales sin banquina demarcada
  • Bifurcaciones donde ambas opciones llevan a destinos válidos
  • Zonas de obra vial con desvíos temporales

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Por qué conviene identificarla bien

Confundir la I-22 con una señal reglamentaria de prohibición es un error común. Mientras las reglamentarias prohíben o restringen, esta solo informa una posibilidad de circulación, sin imponer una obligación.

Quienes están preparando el examen de conducir suelen tener dificultades justamente con las señales informativas, ya que se memorizan menos que las de prohibición o peligro.

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En este sentido, distinguir el color de fondo es clave: el azul identifica siempre a las señales informativas, mientras que el rojo y el amarillo corresponden a prohibición y prevención respectivamente.

Conocer esta diferencia no solo evita infracciones. También reduce maniobras riesgosas en caminos donde la visibilidad suele ser limitada.