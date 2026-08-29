Pocos lo saben: para qué sirven las cáscaras de naranja en las ventanas y por qué son importantes. (Imagen ilustrativa)

Antes de tirar las cáscaras de naranja a la basura, vale la pena conocer un uso que pocas personas aprovechan. Colocarlas cerca de las ventanas cumple una función que va mucho más allá de perfumar el ambiente.

Este truco casero, transmitido de generación en generación, se aprovecha principalmente en los meses de más calor, cuando aumenta la presencia de insectos en el hogar .

El verdadero motivo detrás de este truco casero

Contrario a lo que muchos creen, la función principal de este método no es aromática, sino de protección natural. Entre sus beneficios se destacan:

Actúa como repelente natural de insectos , como mosquitos y hormigas

Su aroma cítrico resulta desagradable para muchas plagas voladoras

Ayuda a mantener alejados a bichos que suelen ingresar por ventanas y marcos

Es una alternativa económica y libre de químicos frente a los repelentes tradicionales

Pocos lo saben: para qué sirven las cáscaras de naranja en las ventanas y por qué son importantes. (Imagen ilustrativa) Gemini.

Los aceites esenciales cítricos presentes en la cáscara son los responsables de este efecto, ya que contienen compuestos que actúan como barrera natural sin necesidad de productos industriales.

Cómo aplicar el método correctamente

Para que el truco funcione, se recomienda:

Cortar las cáscaras en trozos medianos Ubicarlas en los bordes de las ventanas y marcos Renovarlas cada dos o tres días para evitar que se pudran Complementar con cáscaras secas al sol dentro de bolsitas de tela en otros ambientes

Este método resulta especialmente útil en cocinas y living, dos ambientes donde suele concentrarse mayor presencia de insectos durante el verano.