Una práctica sencilla para mantener los cajones de la cocina en mejores condiciones consiste en colocar una capa de papel aluminio en su interior. Además de funcionar como una superficie protectora, este material puede facilitar la limpieza cuando se derraman alimentos, líquidos o se acumulan restos.

El truco también se utiliza como una medida para reducir la presencia de ciertas plagas, ya que la superficie lisa y reflectante del aluminio, así como el sonido que produce al arrugarse, puede resultar incómodo para algunos insectos, entre ellos cucarachas y hormigas.

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¿Para qué sirve colocar papel aluminio en los cajones?

El aluminio puede funcionar como una barrera entre el contenido del cajón y la superficie de madera. De esta manera, ayuda a aislar los cajones de la humedad leve que pueda generarse en la cocina y permite retirar con mayor facilidad la suciedad.

Entre sus principales usos se encuentran:

Proteger la superficie: crea una capa entre los objetos y la madera.

Reducir el contacto con la humedad leve: puede ayudar a mantener más seco el interior.

Facilitar la limpieza: el aluminio puede retirarse y sustituirse cuando se ensucia.

Dificultar la presencia de algunas plagas: su superficie y el ruido al moverlo pueden resultar incómodos para ciertos insectos.

Mantener los cajones más protegidos: especialmente frente a pequeños derrames o residuos.

Sin embargo, este recurso no sustituye una limpieza adecuada ni un tratamiento contra plagas. Si existe una infestación de cucarachas, hormigas u otros insectos, será necesario identificar y atender la causa del problema.

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¿Cómo colocar el papel aluminio sin que se mueva?

Para que el aluminio permanezca en su sitio al abrir y cerrar constantemente los cajones, conviene medir primero el espacio y cortar una pieza de papel alumunio que cubra el fondo sin quedar excesivamente doblada.

Una opción es fijar las esquinas con pequeños trozos de cinta adhesiva de doble cara. También se puede utilizar papel aluminio reforzado, especialmente si el cajón tiene un uso frecuente.

Antes de colocarlo, es recomendable limpiar y secar completamente el interior. Así se evita dejar humedad o suciedad atrapada debajo de la lámina y se consigue que el material permanezca mejor adherido.