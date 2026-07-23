En esta noticia ¿Cómo usar la computadora para cargar el celular?

Quedarse sin batería en el celular constituye uno de los dolores de cabeza más frecuentes, particularmente en contextos en los que se producen cortes de energía en el hogar, ya sea por tormentas, fallos técnicos o interrupciones programadas.

Esto no solo genera molestias, sino que también puede dificultar la comunicación y el acceso a información importante. Sin embargo, existen alternativas para cargar el celular sin necesidad de utilizar la red eléctrica ni contar con un cargador portátil.

Existen diversas alternativas; algunas requieren de una planificación previa, mientras que otras pueden ser utilizadas de inmediato.

Cómo cargar la batería del celular cuando no hay luz en casa: la forma más fácil y segura (foto: archivo).

Cómo cargar el celular de forma segura sin cargador portátil

En caso de contar con un auto, se puede cargar el teléfono utilizando el puerto USB o el adaptador de 12 voltios.

Para evitar que la batería del automóvil se descargue, es recomendable mantener el motor encendido mientras el dispositivo se está cargando.

Como medida de precaución, esta opción debería utilizarse solo en casos puntuales y evitar dejar el celular conectado durante períodos prolongados.

¿Cómo usar la computadora para cargar el celular?

Una computadora portátil con batería puede funcionar como un cargador temporal. Se requiere un cable USB compatible. A pesar de que la carga es más lenta, esta alternativa puede ser útil para recuperar un poco de batería en situaciones críticas.

Consejo práctico: No se debe esperar una carga completa. Utilice esta opción para mantener el teléfono celular encendido hasta que regrese el suministro eléctrico.

Cargadores a energía solar: una fuente limpia e independiente de la red eléctrica

Los cargadores solares portátiles representan una solución sustentable para quienes buscan alternativas energéticas. Estos dispositivos operan mediante la captación de luz solar directa, permitiendo la carga de celulares y otros dispositivos de menor tamaño.

Limitación: en condiciones de nublado, la carga podría demorar más tiempo. Se recomienda utilizarlos en combinación con otras fuentes de energía.

Ventajas:

No dependen de la red eléctrica

Son portátiles y ecológicos

Funcionan bien en exteriores

Opciones para cargar tu celular: solar y puntos públicos hoy

Existen diversas ciudades que poseen estaciones solares situadas en plazas y parques. Estas localizaciones permiten cargar dispositivos sin coste alguno.

La disponibilidad está sujeta a la infraestructura local, no obstante, pueden resultar útiles en cortes de energía prolongados.

Recomendación: identifique los puntos de carga próximos a su residencia y considere utilizarlos como un plan de contingencia.

Existen otros métodos sencillos para mantener el celular cargado. Por ejemplo, los cargadores solares son una opción muy útil, especialmente en días soleados. Estos dispositivos convierten la energía solar en electricidad y permiten cargar el celular sin depender de la red eléctrica. Además, hay estaciones de carga pública en algunos espacios.

Estos lugares están equipados con varios puertos USB y pueden ser de gran ayuda durante un corte de energía. Es recomendable identificar estos sitios en la comunidad antes de que ocurra un apagón.