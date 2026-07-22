Dejar el cargador enchufado representa un peligro para la seguridad de las personas y sus dispositivos.

Muchas personas dejan el cargador conectado al enchufe durante todo el día por comodidad o porque consideran que no representa ningún inconveniente. Sin embargo, esta práctica puede tener consecuencias que van desde un consumo innecesario de electricidad hasta un mayor desgaste del propio accesorio.

Aunque los cargadores modernos son mucho más eficientes que los de hace algunos años, los especialistas recomiendan desconectarlos cuando terminan de cumplir su función. El motivo no se limita al ahorro energético, sino que también contempla la seguridad del hogar y la vida útil de los componentes electrónicos.

¿Qué es el consumo fantasma y cuánto influye en la factura de la luz?

Uno de los principales motivos para desenchufar el cargador es el llamado consumo fantasma, también conocido como consumo en espera. Se trata de la pequeña cantidad de electricidad que utiliza un dispositivo cuando permanece conectado a la corriente, aunque no esté cargando un celular, una tablet o cualquier otro equipo.

Por qué no dejar conectado el cargador al enchufe

En los cargadores actuales ese consumo suele ser muy reducido, por lo que el impacto en la factura de la luz es bajo. Sin embargo, cuando se acumulan varios dispositivos enchufados durante todo el año, el gasto deja de ser despreciable y representa un uso innecesario de energía que puede evitarse con un simple hábito.

Además del ahorro económico, reducir este consumo también contribuye a un uso más eficiente de la electricidad y disminuye el desperdicio energético dentro del hogar.

¿Qué otros riesgos existen al dejar un cargador siempre enchufado?

Otro aspecto que los expertos tienen en cuenta es el desgaste de los componentes internos. Aunque el cargador no alimente ningún dispositivo, sus circuitos electrónicos permanecen bajo tensión, lo que puede acelerar su deterioro con el paso del tiempo y reducir su vida útil.

Se retiran los enchufes: el novedoso invento que no requiere mano de obra para ser instalados y son más efectivos (foto: archivo)

A esto se suma el riesgo que representan las sobretensiones provocadas por tormentas, cortes de energía o fallas en la instalación eléctrica. En esas situaciones, un cargador conectado puede sufrir daños y, si además se trata de un producto de baja calidad o sin certificación, existe la posibilidad de que se sobrecaliente.

Por ese motivo, la recomendación consiste en utilizar siempre cargadores originales o certificados y desenchufarlos cuando finaliza la carga, especialmente si la vivienda permanecerá vacía durante varias horas. Se trata de una medida sencilla que ayuda a mejorar la seguridad eléctrica del hogar y prolonga la vida útil de los accesorios.