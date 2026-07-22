En el corazón de la Patagonia se encuentra uno de los tesoros naturales más extraordinarios del planeta. El Alerce Abuelo, un ejemplar de Fitzroya Cupressoides con una edad certificada de 2.630 años, es el árbol más longevo del país y el segundo más antiguo del mundo.

Para garantizar su supervivencia, científicos y autoridades impulsan un estricto plan de conservación dentro del Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, con medidas que buscan protegerlo de cualquier impacto humano.

¿Por qué el Alerce Abuelo está aislado y nadie puede acercarse libremente?

El histórico ejemplar se encuentra en una zona intangible del Parque Nacional Los Alerces, un área con acceso altamente restringido para evitar daños en el suelo, las raíces y el delicado ecosistema que lo rodea.

Los especialistas advierten que incluso el tránsito constante de visitantes puede alterar las condiciones naturales del bosque andino-patagónico, por lo que las visitas se encuentran reguladas y bajo estrictos protocolos de conservación.

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El plan científico para que el árbol sobreviva otros mil años

El objetivo de los investigadores es preservar al Alerce Abuelo durante siglos.

Para lograrlo, realizan un monitoreo permanente de su estado sanitario y de las condiciones ambientales que podrían afectar su desarrollo .

La estrategia también contempla la protección integral del entorno, ya que la salud del árbol depende del equilibrio del bosque que lo rodea.

Reducir al mínimo la intervención humana es una de las principales herramientas para asegurar su longevidad.

Un patrimonio natural único que asombra a los científicos

El Alerce Abuelo se encuentra dentro de un sector del Parque Nacional Los Alerces declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, una distinción que reconoce el valor excepcional de estos bosques milenarios.

Con sus 2.630 años de vida, este gigante patagónico representa un verdadero archivo natural de la historia climática de la región y una de las especies más emblemáticas de la Argentina. Su conservación no solo protege un árbol único, sino también un ecosistema invaluable para las futuras generaciones.