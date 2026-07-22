Los teléfonos inteligentes siguen evolucionando y ya no solo compiten por ofrecer mejores cámaras o procesadores más potentes. En los últimos años, la autonomía, la comodidad de uso y los accesorios incluidos en la caja comenzaron a ganar protagonismo entre los usuarios.

En ese contexto, llegó al mercado una nueva generación de smartphones que apuesta por una experiencia más completa, con una batería de larga duración, una pantalla diseñada para reducir el cansancio visual y un paquete de accesorios que incluye cargador, auriculares y funda, una característica cada vez menos habitual en la industria.

Pantallas que cuidan la vista: la nueva tendencia en celulares

Uno de los principales avances de estos equipos está en la tecnología de la pantalla. Los nuevos desarrollos buscan disminuir los reflejos y reducir la exposición a la luz azul sin alterar la calidad de la imagen, con el objetivo de brindar una experiencia más cómoda para quienes pasan varias horas leyendo, trabajando o viendo contenidos desde el celular.

A esto se suma una pantalla de gran tamaño con resolución Full HD+, que mejora la lectura de documentos, la navegación por internet y el consumo de videos, tanto en interiores como en espacios con mucha luz.

Uno de los principales avances de estos equipos está en la tecnología de la pantalla. Imagen: TCL

Más batería y funciones para el uso diario

Además de priorizar el confort visual, los nuevos smartphones incorporan herramientas pensadas para facilitar el día a día. Entre ellas se destaca la tecnología NFC, que permite realizar pagos sin contacto y conectar dispositivos compatibles de manera rápida y sencilla.

Otro diferencial es que llegan con todos los accesorios necesarios desde el primer momento. Mientras muchas marcas dejaron de incluir el cargador en la caja, esta nueva propuesta mantiene el cargador, los auriculares y una funda protectora, ofreciendo una experiencia más completa para el usuario.

Una de las opciones que reúne estas características es el TCL 70 NXTPAPER Pro. El dispositivo incorpora una pantalla FHD+ de 6,9 pulgadas con tecnología NXTPAPER, desarrollada para reducir hasta un 90% los reflejos y disminuir la exposición a la luz azul sin modificar los colores de la imagen. Además, cuenta con NFC para pagos sin contacto y se comercializa con cargador, auriculares y funda incluidos, una propuesta que busca diferenciarse dentro del segmento premium.